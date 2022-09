Le puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Durante l'episodio di giovedì 29 settembre ci saranno importanti novità per i protagonisti della soap opera partenopea. A tal proposito, Renato sarà ai ferri corti con Alberto a causa del nuovo progetto imprenditoriale dell'avvocato, che dovrà fare una casa vacanze a Palazzo Palladini. Pertanto, il signor Poggi cercherà l'aiuto di suo figlio Niko, ma il papà di Jimmy non interverrà, perché il collega lo sta aiutando nella questione legale, riguardante l'affido di suo figlio.

A quel punto, l'ex marito di Giulia telefonerà a Otello per farsi supportare nella domanda.

Un posto al sole, trama 29/9: Renato ai ferri corti con Alberto

Nella puntata di Un posto al sole del 29 settembre, gli animi a Palazzo Palladini si scalderanno. Le anticipazioni dell'episodio della soap partenopea rivelano che, questa volta, Renato e Alberto saranno al centro di uno scontro. Le indiscrezioni trapelate forniscono dettagli in più su quello che accadrà. Il signor Poggi non sarà d'accordo con l'avvocato perché, a detta sua, non potrà fare una casa vacanze nel seminterrato. In particolar modo, il papà di Niko non vuole un via vai di gente sconosciuta, che transita nel condominio. Al momento, non è ancora chiaro se fra Renato e Alberto ci sarà solo una lite furiosa o se i due inquilini arriveranno anche alle mani.

Un posto al sole, puntata 29/9: Renato chiede a Niko di aiutarlo con Alberto

Volendo fare valere le sue ragioni, Renato chiederà aiuto a Niko. Purtroppo, però, le anticipazioni della puntata di Un posto al sole di giovedì 29 settembre rivelano che il signor Poggi non troverà supporto da parte di suo figlio. Il giovane avvocato, infatti, non dovrebbe andare in mezzo alle beghe condominiali e non dovrebbe andare contro il suo collega.

Il fratello di Angela, nei recenti episodi della soap partenopea, ha legato molto con Palladini. I due legali, ultimamente, hanno avuto momenti di confidenze e, inoltre, Alberto ha iniziato ad aiutare Niko, nella battaglia legale contro Micaela, per l'affido esclusivo di Jimmy. Pertanto, il giovane Poggi non avrà nessuna intenzione di aiutare Renato.

Un posto al sole, episodio 29/9: Renato chiama Otello per aiutarlo con Alberto

Nel frattempo, durante l'episodio di Un posto al sole del 29 settembre, ci sarà un colpo di scena. Le anticipazioni della puntata della soap partenopea rivelano che il signor Poggi non si darà per vinto e vorrà fare in modo che Alberto non faccia una casa vacanze a Palazzo Palladini. Pertanto, non riuscendo a trovare supporto in famiglia, Renato deciderà di rivolgersi a Otello. Le indiscrezioni trapelate in rete forniscono dettagli maggiori su quanto accadrà nel condominio di Posillipo. A tal proposito, l'ex marito di Giulia telefonerà a Testa, grazie al supporto di Raffaele. Al momento, però, non è chiaro se Alberto cambia idea.