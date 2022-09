Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 in merito alle puntate che andranno in onda su Rai 1 da lunedì 26 a venerdì 30 settembre, annunciano nuovi intrighi e colpi di scena. Vittorio studierà, grazie all’aiuto di Umberto, un modo per mettere mano alle quote del Paradiso di Adelaide. Anche Matilde di Sant’Erasmo sarà al centro dell’attenzione nelle prossime puntate. Il suo mobilificio verrà inghiottito dalle fiamme e Tancredi le farà una promessa circa i soldi dell’assicurazione. Ben presto, però, la confidente di Adelaide dovrà fare i conti con un’amara verità.

Anche Armando e Salvatore faranno una grossa scoperta sull’uomo d’affari di cui Marcello parla tanto.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Matilde vuole tornare a Belluno

Salvatore si presenterà al lavoro con un’espressione molto triste sul volto per via dell’assenza di sua moglie Anna e di sua madre Agnese. Ad alleggerire il suo animo triste ci penseranno Marcello e Armando. Matilde, dopo la spiacevole visita di Tancredi di Sant’Erasmo, informerà Adelaide e Marco della sua intenzione di tornare a Belluno, spiegando loro che è l’unico modo per non essere sottomessa da suo marito. La contessa e il futuro marito di Stefania faranno di tutto per convincerla a restare ancora un po’ a villa Guarnieri.

Nel frattempo, Irene informerà Vittorio che la giovanissima Clara è incapace di adempiere con diligenza ai compiti di Venere, ma al Paradiso delle Signore arriverà una strabiliante notizia che farà felice tutti: la rivista Paradiso Market verrà distribuita anche all’estero e la nuova collezione verrà venduta in tutte le edicole.

Stefania si assenterà per un po’ di tempo dal lavoro per presenziare il suo primo romanzo in altre città. Visto che la sarta Agnese è a Londra per aiutare Tina ad affrontare la sua delicata gravidanza, la Venere Paola verrà trasferita in atelier per occuparsi di orli e aggiusti. Non avendo superato il periodo di prova, Clara farà perdere le sue tracce e don Saverio, in pena per sua nipote, chiederà a Gemma di dargli una mano.

Ezio Colombo, nel frattempo, aggiornerà Gloria Moreau sui successi che la loro figlia sta ottenendo con il suo primo romanzo. Nel mentre, la contessa di Sant’Erasmo si renderà conto che sfidare l’ex Umberto è stato un madornale errore.

Salvatore racconta ad Armando ciò che ha scoperto sull'ingegnere Basile

Il direttore del Paradiso delle Signore riceverà una visita da don Saverio, il quale lo implorerà di riassumere sua nipote Clara, dandole una seconda possibilità. Gemma farà sapere al signor Conti di essere disposta ad aiutare Clara a svolgere perfettamente i compiti di una Venere. Riusciranno il sacerdote e la giovane Zanatta a convincere Vittorio a riassumere la signorina Boscolo? Marco, intanto, tenterà di convincere la cognata a spezzare definitivamente il suo legame con l’arrogante ed egoista Tancredi, ma la donna si illuderà sempre di più che suo marito torni a essere l’uomo amorevole di una volta.

Salvatore verrà a sapere che l’ingegnere Basile, l’uomo di finanza di cui Marcello parla tanto, non esiste proprio e confiderà le sue preoccupazioni ad Armando. Nel frattempo, Alfredo Perico si presenterà al grande magazzino milanese con la speranza di rivedere la capocommessa Irene. Si scoprirà subito che l’uomo è ancora molto legato alla signorina Cipriani.

Il Paradiso delle Signore 7, trame puntate 26-30 settembre: Adelaide cambia le carte in tavola

La nuova collezione creata da Flora Gentile Ravasi arriverà al Paradiso delle Signore, accendendo l’orgoglio di Ezio, Armando e Vittorio. Gemma continuerà a sperare di recuperare il rapporto con la sua sorellastra Stefania e finalmente qualcosa si sbloccherà.

Proprio sul punto di cedere al corteggiamento di Alfredo, Irene scoprirà che l’uomo non ha fatto altro che raccontare bugie. Messo alle strette, il giovane Barbieri confesserà a Salvatore e Armando chi si nasconde dietro la falsa identità dell’ingegnere Basile. Vittorio, nel frattempo, spingerà Umberto a trovare un modo per riprendersi le quote del Paradiso di Adelaide. Successivamente il signor Conti si presenterà a Villa Guarnieri per parlare faccia a faccia con la contessa di Sant’Erasmo.

Matilde sarà sempre più convinta che suo marito le restituisca i soldi dell’assicurazione dopo l’incendio al suo mobilificio. Ben presto, però, la cognata di Marco verrà a conoscenza dei nuovi piani malefici di Tancredi.

Gemma e Marco si affronteranno civilmente dopo la loro separazione, mentre Armando farà un’offerta di lavoro ad Alfredo. Il ragazzo accetterà di lavorare come magazziniere al Paradiso delle Signore? Vittorio gongolerà al pensiero che presto sarà l’unico proprietario del grande magazzino milanese, ma ci penserà la contessa a spegnere il suo entusiasmo, cambiando le carte in tavola all'ultimo secondo.