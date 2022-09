Le novità della programmazione Rai di ottobre riguardano la messa in onda delle fiction che occuperanno la fascia di prima serata.

Per Mina Settembre 2 è previsto uno slittamento, dato che la fiction con Serena Rossi non andrà più in onda dal 25 settembre ma slitterà di una settimana.

Imma Tataranni 2, invece, dopo il raddoppio con le prime due puntate di questo nuovo ciclo di episodi, si ritroverà a sfidare il GF Vip 7 condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Mina Settembre 2 slitta: cambio programmazione Rai ottobre

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai interesserà la messa in onda di Mina Settembre 2, la seguitissima serie televisiva con Serena Rossi, Giuseppe Zeno e Giorgio Pasotti, inizialmente previste per domenica 25 settembre in prime time.

Alla fine, in casa Rai, hanno scelto di posticipare il debutto della fiction che non andrà più in onda dal 25 settembre, ma slitterà a domenica 2 ottobre 2022 in prime time.

L'appuntamento come sempre è fissato per le 21:30 circa e questa sarà la nuova collocazione della serie televisiva nelle prossime sei settimane di messa in onda su Rai 1.

Imma Tataranni 2 sfida il GF Vip 7: cambio programmazione Rai ottobre

Novità anche per quanto riguarda la programmazione di Imma Tataranni 2 che subirà delle modifiche durante il mese di ottobre.

Il debutto della serie con Vanessa Scalera avverrà con un doppio appuntamento speciale su Rai 1, previsto il 27 e 29 settembre in prima serata.

Tuttavia, dalla settimana successiva, la fiction non avrà più il raddoppio settimanale bensì andrà in onda con un singolo appuntamento.

La messa in onda delle restanti puntate di Imma Tataranni 2 è in programma al giovedì sera: la terza puntata di questo nuovo ciclo di episodi, quindi, andrà in onda il 6 ottobre in prime time.

Di conseguenza, la fiction con Vanessa Scalera dovrà vedersela contro la concorrenza del GF Vip 7, il reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini.

Il ritorno de L'Eredità nel preserale: cambio programmazione Rai ottobre

Questa settimana, la prima puntata del raddoppio del GF Vip in prime time ha ottenuto una media di circa 2,3 milioni di spettatori, con uno share del 19%. Numeri che non dovrebbero dare problemi alle restanti puntate di Imma Tataranni 2, seguita in media da circa cinque milioni e mezzo di spettatori.

Tra le novità della programmazione di ottobre della rete ammiraglia Rai, spicca anche il ritorno de L'Eredità.

Il quiz condotto da Flavio Insinna quest'anno debutterà in netto ritardo rispetto alla programmazione abituale, dato che le nuove puntate saranno trasmesse a partire dal 31 ottobre in poi nel preserale della rete ammiraglia, al posto di Reazione a Catena che tornerà in video la prossima estate.