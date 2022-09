Uno dei personaggi di maggiore spicco de Il Paradiso delle Signore ha recentemente rilasciato un'intervista in cui ha parlato del suo personaggio, degli anni in cui è ambientata la famosa daily soap e di molto altro ancora. Quello che non è sfuggito all'attenzione del pubblico di Rai 1 è il fatto che l'attore stia per approdare nuovamente in prima serata attraverso una fiction in cui già vi lavora una sua collega, Neva Leoni. Ed è proprio a tal proposito che il volto di Vittorio Conti si è espresso, rassicurando i fan del Paradiso su ciò che accadrà al direttore del grande magazzino milanese.

Tra le altre dichiarazioni, molto interessanti è risultato essere il rapporto di Alessandro con i social media.

Alessandro Tersigni parla dei fan de Il Paradiso delle Signore

Il Paradiso delle Signore tiene compagnia milioni di spettatori quasi ogni giorno, dal lunedì al venerdì, per cui talvolta capita che il personaggio finisca per fondersi con l'attore stesso. Ed è proprio questo che spesso accade ad Alessandro Tersigni il quale ha fatto presente di come il pubblico tende, nella vita reale, a identificarlo come Vittorio Conti. L'attore è conscio che ciò accade quando si lavora sulla lunga serialità, ma a prescindere da questo lui riesce a spogliarsi delle vesti del suo personaggio. Una volta che le luci del set si spengono, Tersigni torna ad essere se stesso.

Discorso diverso per i fan della daily soap che lo incontrano al mercato del suo quartiere e cercano, invano, di estorcergli degli spoiler su ciò che accadrà nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore. Ad ogni modo, l'affetto del pubblico è stato definito 'fondamentale' dall'ex gieffino.

Il volto di Vittorio Conti rivela: 'Non vado a cercare il consenso social'

Ad Alessandro Tersigni non sarebbe dispiaciuto vivere negli anni '60, evidenziando come le persone di quei tempi erano dei grandi sognatori, avevano degli obiettivi e c'era maggiore meritocrazia. L'attore ha parlato anche della cabina telefonica e di come da piccolo sua madre li dava dei gettoni per poter telefonare.

Tra quest'ultimo aggeggio e gli attuali cellulari, Tersigni ha ammesso che stava meglio prima perché, essere così facilmente reperibili, non rappresenta un vantaggio, a suo dire.

L'interprete di Vittorio ha parlato del suo essere poco incline ai social rivelando di non amare condividere i suoi fatti privati. 'Non vado a cercare il consenso social' ha dichiarato Alessandro ribandendo come viva bene senza farsi condizionare o stare tanto tempo attaccato al telefono.

L'attore torna in prima serata ma rassicura i fan de Il Paradiso delle Signore

Il Paradiso delle Signore è un prodotto di successo, non solo in Italia ma anche all'estero. Basti pensare che la daily soap italiana viene trasmessa in 70 paesi e viene seguita anche dagli stranieri e non soltanto dagli italiani espatriati.

Questo aspetto rende orgoglioso Alessandro Tersigni il quale riceve tanti messaggi da parte degli stranieri che seguono la trasmissione.

L'intervista ha poi posto l'accento sulla possibilità di interpretare altri ruoli che esulano da Il Paradiso delle Signore. 'Qui ho trovano una mia dimensione ideale', inizia così la risposta dell'attore ammettendo che non gli dispiacerebbe fare nuove esperienze visto che è una delle sue ambiziosi. Il volto di Vittorio ha rivelato che presto i telespettatori avranno modo di vederlo in 'Cuori', la fiction italiana in cui c'è anche la sua collega del Paradiso, Neva Leoni (Tina Amato). 'Farò avanti e indietro' ha proseguito l'attore, rassicurando i fan della soap sulla presenza di Vittorio. In Cuori, Tersigni avrà un cameo, quindi non sarà una presenza fissa o assidua.