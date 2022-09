Ha sconvolto tutti i fan di U&D la scomparsa a soli trentacinque anni dell'ex tronista di Uomini e donne Manuel Vallicella. Il ragazzo che si era allontanato dal mondo della televisione, aveva aperto uno studio di tattoos e stando ad alcune indiscrezioni non ancora confermate si sarebbe tolto la vita, un gesto esterno a cui lo avrebbe portato la depressione di cui soffriva. Pare che il ragazzo, ex corteggiatore di Ludovica Valli, non avesse mai superato la morte della madre a cui era legatissimo. In tanti nelle scorse ore, hanno voluto dedicargli un pensiero.

Da Maria De Filippi, a Gianni Sperti, a Ludovica Valli. Il ragazzo era salito sul trono nel 2016 dopo essere appunto stato un corteggiatore. Aveva tuttavia abbandonato il programma senza arrivare ad una scelta.

Le parole dell'opinionista Gianni Sperti per Manuel

Anche l'opinionista Gianni Sperti ha voluto ricordare Manuel Vallicella con un messaggio nelle storie Instagram in cui ha scritto: "Chissà se, parlando con te un po' di più, avrei potuto fare di più per evitare questo tragico finale". Poi ha anche aggiunto che di Manurl si notava il suo aspetto fisico, ma poi si ricordavano la sua timidezza e bontà d'animo. L'opinionista ha concluso il messaggio con queste parole: "Ti voglio bene". Anche Maria De Filippi e la redazione hanno voluto ricordarlo con una dedica sulle pagine social di Uomini e Donne dove nelle scorse ore è stato pubblicato un video di Manuel accompagnato da queste parole: "Vogliamo ricordarti così, un ragazzo puro con un animo dolce e gentile".

Già ieri, al termine della puntata di Uomini e Donne, erano state mandate in onda delle immagini di Manuel.

Il ricordo di Ludovica Valli e Raffaella Mennoia

Ludovica Valli, ex tronista, ha voluto ricordare il suo corteggiatore con un messaggio pubblicato nelle storie Instagram. La sorella di Beatrice Valli ha dichiarato che è stato un onore averlo conosciuto.

La ragazza ha detto di essere sconvolta e senza parole ed ha aggiunto che non dimenticherà mai la sua timidezza e i suoi occhi dolci. Raffaella Mennoia, autrice di Uomini e Donne ha invece affermato che le dispiace talmente tanto da non riuscire a scriverlo. A ricordarlo sono stati davvero in tanti. Nelle scorse ore poi, è intervenuto anche suo fratello.

Il ragazzo ha smentito tutte le indiscrezioni circolate dopo la tragica notizia mettendo in guardia dalle fake news. Il fratello di Manuel ci ha poi tenuto a ringraziare tutti coloro che in questo momento così difficile gli stanno vicino e hanno dedicato un dolce pensiero a Manuel che di rado appariva sui social. Molto timido e riservato, come molti hanno ricordato, preferiva il silenzio alle tante parole.