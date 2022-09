La soap opera turca Terra amara che non compare nei palinsesti Mediaset a partire dal 19 settembre 2022, continua a non frenare la curiosità dei telespettatori italiani su ciò che succederà nelle prossime puntate. Le anticipazioni rivelano che Demir Yaman (Murat Ünalmış) non la prenderà per niente bene, nell’istante in cui tutti i cittadini sapranno che sua moglie Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) amava Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) prima di sposarlo. Il ricco e potente imprenditore per evitare un nuovo scandalo, oltre a costringere la fanciulla a rilasciare delle false dichiarazioni in un’intervista la separerà dal figlio Adnan (Ömer Fethi Canpolat).

Trame turche, Terra amara: Müjgan rimane sconvolta, Demir si scaglia contro Cengaver

Nei futuri episodi dello sceneggiato drammatico ambientato negli anni Settanta e in programmazione su Canale 5, la dottoressa Müjgan Hekimoğlu (Melike Ipek Yalova) dopo aver accettato di sposare Yilmaz presterà soccorso in ospedale a una vecchia conoscenza dell’ex detenuto: in tale circostanza la new entry apprenderà che Akkaya ha avuto una relazione con Zuleyha in passato. Abbastanza sconvolta per il fatto che il suo fidanzato non sia stato sincero con lei, arriverà a prendere le distanze dallo stesso.

Nel contempo a Cukurova inizieranno a circolare dei pettegolezzi sulla tresca tra Yilmaz e la consorte di Demir.

Quest’ultimo, convinto che a spargere le voci siano stati Cengaver (Kadim Yaşar) e la moglie Nihal (Ebru Aytemur), non perderà tempo per scagliarsi contro il suo amico fraterno. A questo punto Yaman per non far peggiorare la situazione deciderà di spiegare cosa è successo tra sua moglie e Yilmaz in un’intervista: per tale motivo Zuleyha non avrà altra scelta oltre a quella di mentire, poiché le sue dichiarazioni dovranno coincidere con la versione del marito.

Yaman vieta a Zuleyha di rivedere il figlio Adnan

Demir passerà alle maniere forti portando ancora una volta via dalla tenuta il piccolo Adnan, e minacciando la moglie di non farla ricongiungere più con suo figlio: la fanciulla intimorita dal pensiero di non riabbracciare il suo stesso sangue, si vedrà costretta a farsi sottomettere dal marito.

Nello specifico il giorno seguente, Zuleyha farà credere a un giornalista di essersi innamorata follemente di Demir sin da quando ha messo piede in città, assicurando che è stato a causa del colpo di fulmine che ha deciso di lasciare Yilmaz: la storia d’amore dei Yaman per merito della messinscena della fanciulla verrà considerata vera. Nonostante ciò Demir non consentirà ancora alla moglie di rivedere il suo bambino, facendola sprofondare nella disperazione totale.