La settima stagione de Il Paradiso delle Signore è iniziata dal 12 settembre e c'è grande attesa per scoprire come proseguiranno le vicende dei protagonisti della fiction di Rai 1. Le anticipazioni dell'episodio che verrà trasmesso sul piccolo schermo nel pomeriggio del 26 settembre rivelano che Salvatore avrà un inizio settimana amaro e, a risollevargli il morale, ci saranno Armando e Marcello. Nel frattempo, Matilde vorrà tornare a Belluno, ma Adelaide e Marco vorranno che resti a Villa Guarnieri. Inoltre, nel nuovo appuntamento, ci sarà spazio per Irene, che darà del filo da torcere a Clara, mentre la contessa avrà il cuore a pezzi, a causa di Umberto e Flora.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 26/9: Salvatore ha il morale a terra

Salvatore sembra non essere fortunato. Dopo essersi sposato con Anna, durante l'ultima puntata della sesta stagione de Il Paradiso delle signore, il barista della Caffetteria si è dovuto separare da sua moglie. Imbriani, infatti, ha lasciato Milano, per partire con sua madre, che dovrà subire un delicato intervento chirurgico in America. Il giovane Amato, pertanto, rimarrà da solo nel capoluogo lombardo e avrà il morale a terra. Oltre al viaggio improvviso della consorte, il fratello di Antonio dovrà far fronte anche all'assenza di Agnese, partita in fretta e furia per Londra, per aiutare Tina. Le anticipazioni della puntata della fiction di Rai 1 del 26 settembre rivelano che, purtroppo, la solitudine si farà sentire e, inoltre, l'inizio settimana di Salvatore non sarà dei migliori.

Il Paradiso delle signore, puntata 26/9: Armando e Marcello stanno vicini a Salvatore

Ad aiutare Salvatore ci penseranno i suoi amici. Le anticipazioni dell'episodio di lunedì 26 settembre rivelano che Armando e Marcello tenteranno di rendere meno amaro l'inizio settimana del figlio di Agnese. Al momento, però, non è chiaro che strategie adotteranno il socio del giovane Amato e il responsabile de Il Paradiso delle signore, per tirare su il morale al barista.

Inoltre, le indiscrezioni trapelate in rete non forniscono ulteriori dettagli sulle motivazioni che causeranno amaro l'inizio settimana al marito di Anna e se si tratti soltanto di solitudine, oppure se ci siano problemi lavorativi o burocratici.

Il Paradiso delle signore, episodio 26/9: Matilde vuole tornare a Belluno

Nel frattempo, Matilde sarà stanca dei ricatti di Tancredi.

Per dare una lezione a suo marito, Frigerio deciderà di tornare a Belluno, per sottrarsi alle pretese del consorte. Adelaide e Marco interverranno e chiederanno alla signora Di Sant'Erasmo di rimanere a vivere a Villa Guarnieri. Irene, invece, darà del filo da torcere a Clara. La capo commessa de Il Paradiso delle signore stabilirà che la nipote di Don Saverio non ha i numeri per diventare una Venere e informerà Vittorio della cosa. La contessa, purtroppo, avrà il cuore a pezzi, a causa di Umberto e Flora. A tal proposito, Guarnieri e Gentile festeggeranno una novità al Circolo e faranno un brindisi e Adelaide non la prenderà bene.