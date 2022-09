La puntata de Il Paradiso delle signore di mercoledì 5 ottobre sarà ricca di novità e colpi di scena. A tal proposito, le anticipazioni dell'episodio della fiction di Rai 1 rivelano che Marco sarà deluso da Stefania, perché la giornalista non lo citerà nei ringraziamenti. Nel frattempo, Ezio vorrà organizzare una sorpresa per la sua fidanzata e chiederà l'aiuto di Gemma e di sua figlia. Inoltre, Clara sarà felice perché la sua bicicletta verrà sistemata e Armando le rivelerà che gliel'ha aggiustata Alfredo.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 5 ottobre: Marco è deluso da Stefania

La relazione idilliaca fra Marco e Stefania subirà uno scossone. Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore del 5 ottobre rivelano che per Di Sant'Erasmo e Colombo ci saranno i primi problemi di coppia, a causa di una dimenticanza. A tal proposito, una troupe della Rai arriverà al negozio di moda milanese per intervistare la scrittrice de "La madre ritrovata'' e la figlia di Ezio si dimenticherà del suo fidanzato. Di fronte alle telecamere, ed emozionata per quanto le sta accadendo, la giornalista farà i ringraziamenti ad alcune persone, non ancora note, ma non menzionerà il suo fidanzato. A quel punto, Marco rimarrà deluso dal comportamento della giovane Colombo.

Il Paradiso delle signore, puntata 5 ottobre: Ezio ha bisogno di Gemma e Stefania

Nel frattempo, durante la puntata de Il Paradiso delle signore di mercoledì 5 ottobre, Ezio vorrà organizzare una sorpresa a Veronica. Il direttore commerciale vorrà stupire la sua fidanzata, facendo qualcosa di speciale in occasione dell'anniversario della loro unione.

Per riuscire nell'impresa, però, il marito di Gloria avrà bisogno dell'aiuto di Gemma e di Stefania. Al momento, non è ancora trapelato alcun indizio su cosa possa avere in mente Ezio. L'unica cosa certa, attualmente, è che a casa Colombo tutto sarà pronto per accogliere Veronica nel migliore dei modi. Le indiscrezioni trapelate in rete non forniscono dettagli sul rapporto fra la giovane Zanatta e la sua sorellastra e se i preparativi per la sorpresa alla mamma della cavallerizza, saranno un'occasione per trovare l'amicizia e la sintonia di un tempo.

Il Paradiso delle signore, episodio 5 ottobre: Alfredo aggiusta la bicicletta di Clara

Infine, durante la puntata del 5 ottobre, verranno trattate le vicende di Clara. La bicicletta della nipote di don Saverio verrà aggiustata e Armando rivelerà alla Venere che Alfredo si è occupato di sistemargliela. Nell'episodio del Paradiso delle signore ci sarà spazio per le vicende di Elvira e Salvatore, che dovranno partecipare a una gara di ballo. Gallo, però, si vergognerà del suo aspetto fisico e dei chili di troppo. A quel punto, il giovane Amato conforterà la sua partner nella competizione e userà la dolcezza per fare ritrovare fiducia alla commessa del negozio di moda milanese. Pertanto, la coppia si esibirà nella gara di twist e arriveranno primi in classifica. Una volta rientrati dalla serata che li ha visti vittoriosi, Il proprietario della Caffetteria ed Elvira si recheranno nel bar di Amato.