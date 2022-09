La puntata de Il Paradiso delle Signore di mercoledì 5 ottobre sarà ricca di colpi di scena e novità. A tal proposito, Anna continuerà a essere lontana da Milano e Salvo si avvicinerà a Elvira. Le anticipazioni dell'episodio della fiction di Rai 1 rivelano che il barista della Caffetteria farà una gara di ballo con la Venere e la coppia vincerà la competizione.

Il Paradiso delle signore, trama 5/10: Anna è lontana e Salvo si avvicina a Elvira

Nelle recenti puntate de Il Paradiso delle signore, Anna ha lasciato Milano, per recarsi in America. Imbriani ha ricevuto una telefonata che l'ha turbata e ha raccontato a suo marito che sua madre sarebbe dovuta andare all'estero, per sottoporsi a un delicato intervento chirurgico, in seguito a un malessere.

Al momento, non è ancora trapelata nessuna informazione sulle reali motivazioni che abbiano spinto la contabile del negozio ad allontanarsi dal capoluogo lombardo. L'unica cosa certa, attualmente, è che Anna sarà lontana da suo marito, anche nell'episodio che verrà trasmesso sul piccolo schermo nel pomeriggio del 5 ottobre. Le anticipazioni della fiction Rai rivelano che, durante l'assenza di Imbriani, Salvo si avvicinerà a Elvira.

Il Paradiso delle signore, puntata 5/10: Salvo fa una gara di ballo con Elvira

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore del 5 ottobre rivelano che Salvo ed Elvira passeranno del tempo insieme, non tanto perché avranno un flirt, ma per un altro motivo.

Le indiscrezioni trapelate in rete forniscono dettagli in più in merito a quello che accadrà fra il giovane Amato e la Venere del negozio di moda milanese. La coppia, infatti, dovrà partecipare a una gara di ballo e i due amici dovranno cimentarsi nel twist. In un primo momento, però, Gallo sarà titubante e si vergognerà del suo fisico.

In particolar modo, Elvira avrà paura di essere presa in giro per il suo aspetto fisico. A tal proposito, rispetto alle altre commesse dell'atelier, la nuova Venere ha qualche chiletto in più sui fianchi.

Il Paradiso delle signore, episodio 5/10: Salvo è lontano da Anna ed è dolce con Elvira

Dopo avere saputo che la sua partner non vorrà più prendere parte alla competizione di ballo, Salvo dovrà fare qualcosa per fare cambiare idea a Elvira.

A quel punto, il proprietario della Caffetteria starà vicino alla Venere e userà la dolcezza, per fare cambiare idea alla ragazza. In seguito alle rassicurazioni del giovane Amato, Gallo parteciperà alla gara di twist con Salvo e ci sarà un colpo di scena. Le anticipazioni dell'episodio de Il Paradiso delle signore di mercoledì 5 ottobre rivelano che il marito di Anna ed Elvira vinceranno la gara di ballo e la sera, dopo essere arrivati al primo posto, si recheranno insieme nel bar di Salvatore.