Le puntate inedite della settima stagione de Il Paradiso delle Signore hanno ormai debuttato su Rai 1, portando con sé un carico di novità.

Come ogni annata, anche questa è caratterizzata dall'arrivo di nuovi personaggi. Il pubblico ha già conosciuto Matilde Frigerio di Sant'Erasmo e le due Veneri Clara ed Elvira. Non saranno, però, le uniche new entry. Nel mese di ottobre entrerà in scena Vito Lamantia, un giovane dal misterioso passato e che avrà a che fare con una delle commesse del grande magazzino.

Anticipazioni ottobre Il Paradiso delle signore 7: Vito Lamantia arriva a Milano

Vito Lamantia farà il suo ingresso ne Il Paradiso delle signore 7 nelle prime settimane di ottobre. La sinossi ufficiale riferita al personaggio parla di un giovane di umili origini, figlio di un pastore e di una contadina di Montevago, un paesino vicino Partanna.

Stando a quanto anticipato, Vito non ha avuto una vita facile. Come tutti i figli di contadini e pastori, ha dovuto iniziare a lavorare in tenera età e lo ha fatto fino a quando non ha deciso di cambiare la sua vita. Il giovane, infatti, decide di partire per Milano. Le anticipazioni rivelano che la new entry, grazie ai suoi modi spigliati, riuscirà a farsi assumere come contabile del grande magazzino.

Spoiler Il Paradiso delle signore 7: il passato di Vito è avvolto nel mistero

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 in onda su Rai 1 nelle prime settimane di ottobre rivelano che Vito si mostrerà determinato e sicuro di sé. Inoltre, grazie alla sua simpatia, riuscirà ad instaurare rapporti di amicizia con gli altri personaggi.

Almeno inizialmente, il giovane sarà molto riservato e cercherà di nascondere alcuni dettagli del suo passato. Per qualche tempo, dunque, la sua storia e i motivi che lo hanno spinto a partire resteranno avvolti nel mistero.

Stando alle anticipazioni, la riservatezza di Lamantia inizierà a vacillare quando si avvicinerà ad una giovane del Paradiso.

A quel punto, i sentimenti verso la ragazza, lo porteranno ad aprirsi.

La new entry de Il Paradiso delle signore 7 ha il volto di Elia Tedesco

Il nuovo contabile del Paradiso delle signore, stando alle anticipazioni rilasciate dalla produzione, sarà Vito Lamantia. La new entry, perciò, si aggiungerà agli altri membri del team amministrativo del grande magazzino. Il personaggio sarà interpretato dal giovane attore Elia Tedesco. Come ha annunciato quest'ultimo sul proprio profilo Instagram, il pubblico conoscerà il nuovo arrivato nel mese di ottobre. L'interprete di origini torinesi è poco attivo a livello televisivo. Al contrario, è conosciuto dai più giovani per il ruolo di Vittorio nella trilogia cinematografica di "Sul più bello", "Ancora più bello" e "Sempre più bello".

L'attore è attivo da tempo anche con le interpretazioni teatrali con la Compagnia Torino Spettacoli.