Adelaide si innamora di nuovo ne Il Paradiso delle Signore. Un'indiscrezione che lascia tutti i fan della soap con tanta curiosità, anche perché il fortunato sarebbe già presente nel cast della soap. Chi sarà? A lanciare questa clamorosa anticipazione è la stessa Vanessa Gravina, in una sua recente intervista.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Adelaide si serve di Matilde

In una sua intervista a Nuovo Tv, Vanessa Gravina ha parlato di cosa succederà nelle prossime puntate della soap. La contessa non avrà mezze misure: ''Adelaide vuole la testa di Umberto'', ha detto l'attrice.

E lo sappiamo bene che Adelaide mantiene sempre le sue promesse.

La contessa vuole vendicarsi anche di Flora, la donna che gli ha portato via l'uomo che ama e che l'ha messa in ridicolo davanti a tutto il Circolo. Non potendo competere sul piano sentimentale, giocherà d'astuzia su quello finanziario.

Sappiamo che Adelaide ha le quote di Umberto e sta gestendo il grande magazzino insieme a Vittorio, combinando solo guai e creando un'atmosfera a dir poco irrespirabile. Nelle prossime puntate, cercherà l'alleanza di Matilde, approfittando di un suo momento di debolezza.

Adelaide ha il cuore spento e deluso

Forse, per la prima volta nella sua vita, la contessa sta davvero soffrendo per amore, anche se cerca di non darlo a vedere, mantenendo il suo solito algido atteggiamento.

In realtà sta male, molto male. Umberto era tutto ciò che la rendeva viva e ora non c'è più, felice tra le braccia di un'altra donna.

Lo conferma Vanessa Gravina nella sua intervista: ''Adelaide ha il cuore spento e deluso''. Sa che non potrà avere di nuovo Umberto, ormai felice con Flora. Se non fosse stato davvero innamorato, non avrebbe rinunciato a tutto e lasciato Villa Guarnieri.

Ma attenzione, perché c'è una sorpresa che riguarda proprio la contessa.

Nuovo amore per Adelaide? Trame autunno Il Paradiso delle Signore

Umberto è felice con Flora, ma Adelaide è una bellissima donna, affascinante e desiderata da tanti. Vanessa Gravina ha lanciato un'anticipazione incredibile: qualcuno le farà tremare di nuovo il cuore.

Pare che il fortunato sia un personaggio ben conosciuto, come ha fatto intendere l'attrice: ''Nel corso delle puntate, Adelaide avrà a che fare con un uomo che, inaspettatamente, potrebbe riaccendere il suo cuore spento e deluso''. Mistero sull'identità di questo uomo, chi sarà?

Ora sarà ancora più interessante seguire le vicende de Il Paradiso delle Signore e scoprire chi sarà il fortunato che riuscirà a fare breccia nel cuore - all'apparenza impenetrabile - della contessa. E chissà che finalmente, tra le sue braccia, non dimentichi Umberto.