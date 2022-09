Entra nel vivo delle trame Il Paradiso delle Signore, alla sua settima stagione. Una stagione che parte alla grande, con ascolti altissimi e all'altezza delle aspettative. Centrale è la figura di Adelaide, che vuole vendicarsi a tutti costi di Flora, la donna che le ha rubato il suo grande amore e il rispetto al Circolo, dove è guardata con commiserazione anche da Fiorenza.

Una situazione che Adelaide non sopporta, come è ben facile immaginare, e che cercherà di ribaltare a suo favore. Nelle prossime puntate, sappiamo che la contessa fingerà di voler acquistare le quote del Paradiso, salvo poi cambiare completamente le carte in tavola lasciando Vittorio in mezzo ai guai.

Ma c'è di più. In un recente articolo di Nuovo Tv, Vanessa Gravina ha svelato nel dettaglio che cosa ha intenzione di fare ai danni di Umberto.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: Adelaide promette di fare scintille

Non saranno tempi facili per Umberto, anche se sembra sottovalutare la situazione, godendosi la sua storia d'amore con Flora. Ancora non sa che cosa ha in mente di fare la contessa, ferita nel cuore e nell'orgoglio.

Vanessa Gravina promette: ''Da quando è stata piantata in asso da Umberto Guarnieri non baderà più a niente e a nessuno e promette di fare scintille''. Insomma, i fan de Il Paradiso delle Signore nemmeno si immaginano che cosa avrà in mente la contessa.

Il Paradiso delle Signore, nuove trame: Matilde e Adelaide stringono un'alleanza

Uno dei nuovi personaggi di questa settima stagione de Il Paradiso delle Signore è Matilde Di Sant'Erasmo. Nelle prossime puntate, il marito Tancredi le giocherà un brutto scherzo, non ridandole i soldi che gli ha prestato per l'assicurazione. La donna sarà nei guai e Adelaide sfrutterà il momento per coinvolgerla nei suoi affari

Nella sua intervista, Vanessa Gravina anticipa infatti che la contessa e Matilde stringeranno un'alleanza pericolosa ai danni di Umberto...

cosa avranno in mente di fare

Adelaide si serve di Matilde, spoiler Il Paradiso delle Signore 7

Matilde però deve stare attenta anche alla contessa, perché si servirà di lei per vendicarsi di Umberto. Così promette Vanessa Gravina: ''Adelaide vuole la testa di Guarnieri'', facendo intendere di passare sopra tutto e tutti, Matilde compresa.

Insomma, ci saranno un bel po' di colpi di scena ai quali i telespettatori assisteranno e le prossime puntate della soap Il Paradiso delle Signore promettono scintille. Riusciranno Umberto e Flora a proteggere il loro amore? Di certo non sarà semplice, perché Adelaide non ha alcuna intenzione di andarci piano, dopo essere stata ferita e umiliata dall'uomo che ha sempre amato.