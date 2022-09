Cambio orario per Il Paradiso delle signore 7 nella giornata di venerdì 16 settembre 2022. L'appuntamento con la soap opera pomeridiana di Rai 1, eccezionalmente per questo venerdì pomeriggio, subirà delle modifiche legate all'orario di messa in onda.

L'inizio, infatti, non è fissato alle 16:05 così come è accaduto con queste prime nuove puntate della settima stagione, bensì verrà anticipato di diversi minuti, dato che nella giornata di venerdì è previsto uno speciale su Rai 1 dedicato all'inizio del nuovo anno scolastico.

Cambio orario per Il Paradiso delle signore del 16 settembre

Nel dettaglio, l'appuntamento di questa settimana con Il Paradiso delle Signore 7 subirà diverse variazioni. Si partirà il 14 settembre, giorno in cui la nuova puntata della soap opera non andrà in onda nella fascia del primo pomeriggio per lasciare spazio a uno speciale del TG 1 dedicato alla Regina Elisabetta II.

Si proseguirà, poi, nella giornata di venerdì 16 settembre 2022, quando ci sarà una variazione legata all'orario di inizio della nuova puntata.

Eccezionalmente per questo venerdì, infatti, l'appuntamento con le vicende di Vittorio Conti e tutti gli altri protagonisti della soap opera pomeridiana di Rai 1, verrà anticipato di diversi minuti rispetto a quello che è l'orario canonico delle 16:05.

Ecco il nuovo orario de Il Paradiso delle signore del 16 settembre

Gli spettatori e appassionati de Il Paradiso delle signore 7, per la giornata del 16 settembre, dovranno collegarsi su Rai 1 a partire dalle 15:35 circa per seguire il nuovo episodio della soap opera in prima visione assoluta.

Un cambio orario dettato dall'esigenza di lasciare spazio, dalle 16:35 allo speciale "Tutti a Scuola", incentrato sul nuovo anno scolastico.

Alla conduzione del programma, che potrà contare anche sulla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ci sarà Flavio Insinna.

L'appuntamento in diretta con "Tutti a scuola" comporterà a delle variazioni importanti nella fascia del primo pomeriggio di Rai 1 e, a farne le spese non sarà solo Il Paradiso delle signore ma anche La Vita in diretta.

Ottimi ascolti per il ritorno de Il Paradiso delle signore 7

Il talk show condotto da Alberto Matano non verrà trasmesso il 16 settembre: tuttavia sia l'orario della soap che l'appuntamento con La vita in diretta, torneranno in onda regolarmente a partire da lunedì 19 settembre su Rai 1.

Intanto, il debutto della settima stagione de Il Paradiso delle signore su Rai 1 è stato più che positivo dal punto di vista auditel.

Più di un milione e mezzo di spettatori hanno seguito la prima puntata della soap, la quale ha sfiorato il muro del 20% di share in daytime.