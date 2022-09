Le puntate de Il Paradiso delle Signore stanno appassionando i telespettatori di Rai 1. Nell'episodio che verrà trasmesso sul piccolo schermo nel pomeriggio di martedì 27 settembre ci saranno importanti novità e colpi di scena per i protagonisti della fiction di Rai 1. A tal proposito, Clara sarà licenziata e sparirà. A quel punto, Don Saverio chiederà aiuto a Gemma. Paola, invece, dovrà sostituire Agnese.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 27 settembre: Clara viene licenziata e sparisce

L'arrivo di Clara a Milano non è stato idilliaco. Fin dai primi giorni al negozio, la ragazza di campagna non è apparsa a suo agio con i tacchi e con la divisa da Venere.

Purtroppo, nella puntata de Il Paradiso delle signore del 27 settembre non ci saranno buone notizie per la commessa del negozio di moda milanese. Le anticipazioni della puntata della fiction di Rai 1 rivelano che Clara sparirà. Inoltre, le indiscrezioni trapelate in rete forniscono ulteriori dettagli sulla scomparsa della nipote di Don Saverio. La ragazza, infatti, verrà licenziata. Al momento, non è chiaro se Irene sarà colpevole di avere dato un giudizio negativo sulla dipendente o se la scelta di non volerla più all'atelier sarà presa da Adelaide.

Il Paradiso delle signore, trama 27 settembre: Don Saverio chiede a Gemma di aiutare Clara

Nel frattempo, Don Saverio prenderà a cuore la vicenda di sua nipote Clara.

Per riuscire a fare qualcosa per la Venere, il prete chiederà aiuto a Gemma. Al momento, non è chiaro cosa possa fare la giovane Zanatta per la sua ex collega e se la figlia di Veronica riuscirà ad aiutare il parroco a trovare sua nipote. Inoltre, attualmente, le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore del 27 settembre non rivelano se la nipote del prete verrà ritrovata o se continuerà a essere irrintracciabile.

Il Paradiso delle signore, puntata 27 settembre: Paola deve sostituire Agnese

Oltre ad avere perso una commessa de Il Paradiso delle signore, nel negozio di moda milanese, recentemente, c'è stata una grande perdita. Agnese, infatti, aveva deciso di lasciare Milano, per andare a Londra da Tina. La cantante, infatti, è in dolce attesa e la signora Amato ha voluto partire, per stare accanto a sua figlia.

Venendo a mancare la sarta dell'atelier, Vittorio dovrà correre ai ripari e chiederà aiuto a Paola. La Venere, pertanto, dovrà sostituire Agnese. Durante la puntata del 27 settembre, inoltre, verranno trattate le vicende della famiglia Colombo. A tal proposito, Stefania lascerà Milano, per recarsi a presentare il suo libro in altre città italiane. Al momento, però, non è ancora chiaro per quanto tempo la giovane Colombo starà lontana dal capoluogo lombardo e se Marco sarà al suo fianco, durante il viaggio di lavoro. Ezio, invece, farà visita a Gloria in carcere. Per Adelaide non ci saranno buone notizie, perché la contessa si sentirà non adatta al mondo degli affari e sentirà di non potere essere brava con Umberto nella gestione di un'azienda. Le anticipazioni della fiction di Rai 1 rivelano che Di Sant'Erasmo inizierà a pensare di vendere le quote del negozio di moda e confiderà la cosa a Matilde Frigerio.