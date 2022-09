Non mancheranno i colpi di scena e le sorprese nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 7. La nuova stagione, partita su Rai 1 da pochi giorni, riserverà ai telespettatori risvolti inattesi che riguarderanno alcuni personaggi della soap. In particolare nella settimana di programmazione dal 26 al 30 settembre 2022 Marcello svelerà a Salvatore e Armando la verità sull'ingegnere Basile, mentre Adelaide stupirà tutti con un cambio di rotta inatteso nei confronti di Vittorio.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 7: Salvo solo senza Anna e Agnese

Nelle puntate de Il Paradiso delle signore 7 in onda nella settimana dal 26 al 30 settembre Matilde, a causa dei ricatti del marito, penserà di fare ritorno a Belluno. Sia Adelaide che Marco, però, cercheranno di convincerla a rimanere a Villa Guarnieri. Nel frattempo al grande magazzino si festeggerà una bella novità: la rivista Paradiso Market verrà distribuita in tutta Italia. Mentre Stefania sarà fuori città per pubblicizzare il suo libro "La madre ritrovata", Clara verrà rimossa dal suo incarico di Venere, poiché ritenuta da Irene poco adatta al ruolo. In seguito al licenziamento la ragazza sparirà, destando la preoccupazione di don Saverio.

Salvatore, intanto, si ritroverà solo dopo la partenza della moglie Anna e della madre Agnese.

Adelaide pronta a vendere le quote: Il Paradiso delle signore 7 trame 26-30 settembre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 in onda fino a venerdì 30 settembre 2022 rivelano che don Saverio chiederà a Vittorio di dare una seconda possibilità alla nipote Clara.

A quel punto Gemma si offrirà di aiutare la ragazza. Nel frattempo Marco esorterà la cognata a separarsi dal marito Tancredi, poiché arrogante ed egoista. La donna, però, non sarà della stessa idea, in quanto nutre ancora la speranza che l'uomo possa cambiare. Intanto Adelaide continuerà a soffrire in silenzio a causa di Umberto.

Secondo le anticipazioni, la contessa arriverà a pensare di aver sbagliato a sfidare l'uomo nel campo degli affari e confesserà a Matilde di avere intenzione di vendere le quote del grande magazzino.

Spoiler Il Paradiso delle signore 7 dal 26 al 30 settembre: Marcello svela la verità su Basile

Salvatore inizierà a preoccuparsi per Marcello. Da quando l'amico è rientrato a Milano si comporta in modo strano. Spesso, infatti, parla di un certo ingegnere Basile, un esperto della finanza, che in realtà non esiste. Nelle puntate in onda dal 26 al 30 settembre 2022, il barista deciderà di confidare le sue perplessità ad Armando. Successivamente sarà lo stesso Barbieri a chiarire la situazione, rivelando ad Amato e Ferraris la vera identità del misterioso ingegnere.

Nel frattempo Vittorio chiederà la collaborazione di Umberto per acquistare le quote di Adelaide, mentre quest'ultima si avvarrà dell'appoggio di Matilde per trattare con Conti. Tuttavia la contessa, alla fine, cambierà le carte in tavola e stupirà tutti. Intanto al Paradiso delle signore tornerà una vecchia conoscenza di Irene. Si tratta di Alfredo Perico, che non ha mai dimenticato la giovane Cipriani e comincerà a corteggiarla. Presto, però, la commessa scoprirà che l'uomo non è stato del tutto sincero nei suoi confronti.