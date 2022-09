Lo sceneggiato Il Paradiso delle signore prodotto da Rai Fiction e Aurora Tv prosegue il suo consueto appuntamento, con la trasmissione di episodi della durata di circa cinquanta minuti ciascuno. Nel corso della puntata che occuperà Rai Uno il 7 ottobre 2022, Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) dimostrerà che non si aspettava un gesto da parte di Matilde Frigerio di Sant’Erasmo (Chiara Baschetti). La moglie di Tancredi (Flavio Parenti) e cognata di Marco (Moisé Curia) troverà il modo per far produrre il capo di punta della collezione del lussuoso negozio del capoluogo lombardo, pur andando contro la parente Adelaide (Vanessa Gravina).

Spoiler Il Paradiso delle signore, puntata 7 ottobre: Marcello trova un lavoro grazie ad Adelaide

Nel ventesimo episodio della soap opera pomeridiana di successo in programmazione venerdì 7 ottobre dalle ore 16:05 circa, il maggiordomo della contessa di Sant’Erasmo farà una chiamata telefonica a Marcello (Pietro Masotti): in particolare quest’ultimo dovrà mettere piede a villa Guarnieri su invito di Adelaide. Quest’ultima, non appena Barbieri busserà alla sua porta, gli darà una bellissima notizia, ovvero di aver ottenuto grazie a lei il suo primo lavoro al fianco di uno dei più illustri banchieri d’Italia.

Intanto Stefania (Grace Ambrose) dopo aver messo al corrente la madre Gloria (Lara Komar) del successo ottenuto grazie alla pubblicazione del suo primo libro, la rincuorerà dicendole che la speranza di farla scagionare non è ancora perduta.

Matilde lascia Vittorio senza parole, Gloria ottiene la grazia

Nel contempo interverrà Matilde, dopo aver visto la stilista Flora (Lucrezia Massari) preoccupata per aver trovato un tessuto particolare per la collezione del paradiso. Nello specifico la new entry troverà una soluzione ma non vorrà che si sappia pubblicamente che c’è stato il suo aiuto.

Marco, però, verrà a conoscenza della complicità della cognata nella risoluzione del problema e non perderà tempo per rivelarlo a Vittorio, facendolo rimanere senza parole.

Per concludere Veronica (Valentina Bartolo), avendo il timore che Ezio (Massimo Poggio) dimentichi l’anniversario del loro primo incontro, attenderà con ansia che il matrimonio del suo amato venga annullato dalla Sacra Rota. Stefania invece non potrà che fare dei salti di gioia, nell’istante in cui tramite un telegramma apprenderà che sua madre Gloria è finalmente libera di tornare a casa per aver ottenuto la grazia.