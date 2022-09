Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap in onda su Rai 1. Dopo il debutto della settima stagione avvenuto lunedì 12 settembre, le vicende del grande magazzino saranno visibili alle 16:05 dal lunedì al venerdì.

Le anticipazioni relative alla puntata che sarà trasmessa il 22 settembre svelano nuovi colpi di scena.

Vittorio ha organizzato nei minimi dettagli la presentazione del libro di Stefania, in modo da aiutare Gloria a uscire dal carcere. Tuttavia qualcosa andrà storto e si vedrà costretto a chiedere l'aiuto della contessa.

Il comportamento della donna, però, sorprenderà Conti e non solo.

Il Paradiso delle Signore, trama 22/9: Vittorio vuole aiutare Gloria

Nel corso della puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda il 22 settembre si verificheranno diversi eventi. Vittorio ha invitato Brunella Gasperini alla presentazione del libro di Stefania. L'intento di Conti è quello di realizzare un evento che possa attirare quante più persone possibile. In questo modo sarà più semplice far conoscere la storia di Gloria. Dunque Conti vuole usare la presentazione per perorare la causa della signorina Moreau, cercando di farla scarcerare quanto prima.

Il Paradiso, spoiler 22 settembre: Brunella Gasperini potrebbe non esserci

La puntata de Il Paradiso del 22 settembre proseguirà con la narrazione delle vicende riguardanti la presentazione del libro. All'evento avrebbe dovuto prendere parte anche la famosa giornalista e scrittrice Brunella Gasperini. Tuttavia per alcuni imprevisti la presenza della donna potrebbe non essere del tutto scontata.

Per Conti sarà un duro colpo, dato che avrebbe voluto che questa iniziativa fosse organizzata in modo impeccabile. A causa di questa problematica Vittorio si vedrà costretto a chiedere l'aiuto di Adelaide.

Il Paradiso delle Signore, episodio 22/9: la contessa prova a guadagnare la stima di Marco

Dunque, secondo agli spoiler dell'episodio de Il Paradiso del 22 settembre, la contessa accoglierà con entusiasmo la richiesta di aiuto avanzata da Vittorio.

Difatti in questo modo la donna potrebbe far comprendere al nipote di essere disposta ad accorrere in aiuto della madre di Stefania. La zia di Marta garantirà il suo sostegno a Conti, giurando di sfruttare le sue conoscenze dell'alta società pur di far in modo che Brunella Gasperini sia presente. In questo modo la contessa ha la certezza di poter riguadagnare punti agli occhi del suo amato nipote Marco. Adelaide, infatti, ha di recente deluso il ragazzo e quest'ultimo sembra aver perso fiducia e stima nei confronti della zia.