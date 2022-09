Momenti di paura si vivranno in Terra Amara nel corso dei nuovi episodi in programma prossimamente su Canale 5. Le trame della soap opera turca raccontano che Hunkar Yaman finirà in ospedale dopo aver subito un incidente durante una passeggiata a cavallo.

Terra Amara, anticipazioni: Hünkar accusa suo figlio di aver incastrato Fekeli

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti le nuove puntate trasmesse prossimamente in tv, annunciano grande paura per Hünkar.

Tutto inizierà quando i rapporti tra Demir e sua madre si inaspriranno nel momento in cui quest'ultimo verrà scagionato per la morte di Sait.

Una volta a casa, il giovane accuserà la matrona di non aver creduto nella sua estraneità nei tragici fatti, visto che ha convinto Gaffur ad assumersi la colpa per un crimine non commesso. Un litigio che diventerà sempre più accesso quando Hünkar accuserà Demir di aver incastrato Fekeli vent'anni prima. L'affermazione manderà su tutte le furie il giovane Yaman, che non esiterà a obbligare sua moglie Zuleyha e Adnan a seguirlo in un albergo dopo aver fatto tutti i bagagli.

La matrona si fa male ad una spalla cadendo da cavallo

Negli episodi turchi di Terra Amara, Hünkar approfitterà dell'allontanamento del figlio per avere un confronto con Fekeli, anche grazie a una rivelazione della madre Azize che gli farà intendere che sua figlia l'ha sempre amato.

Nonostante questo, la matrona continuerà a soffrire per il distacco da Demir, sebbene non voglia dimostrarlo a nessuno. Per questo motivo deciderà di fare una passeggiata a cavallo per distrarsi. Un pomeriggio rilassante che però avrà un triste epilogo, in quanto la signora Yaman si ferirà a una spalla dopo essere caduta da cavallo.

I dipendenti della fattoria, a questo punto, informeranno Demir dell'assenza prolungata di sua madre. Per questa ragione non esiterà a mettersi sulle sue tracce fino a trovarla dopo estenuanti ricerche.

Demir accompagna la madre in ospedale

Demir accompagnerà la madre in ospedale per le cure del caso, dove le annuncerà di aver deciso di far ritorno alla tenuta.

Una decisione che non verrà accolta di buon grado da Hünkar che gli farà presente che non lo rivuole in casa. La donna, infatti, ha scoperto che il figlio si è messo alla ricerca di una nuova abitazione in cui vivere con la moglie e Adnan. Dall'altra parte Yilmaz approfitterà dell'incidente accaduto alla matrona per aiutare Mujgan in estremo pericolo.

In attesa di vedere questi colpi di scena in tv, si ricorda che la soap opera turca è sospesa dal 19 settembre e tornerà probabilmente alla conclusione di Una vita su Canale 5.