Piacevoli sorprese accadranno in occasione del finale di stagione di Una vita, la popolare soap opera arrivata alla sesta e ultima stagione su Canale 5. Gli spoiler delle ultime puntate segnalano il ritorno di molti volti conosciuti tra cui Leonor Hidalgo, Susana Seler e Cayetana Sotelo Ruz.

Una vita, finale di stagione: Leonor e Inigo fanno ritorno ad Acacias 38

Le anticipazioni di Una vita annunciano che ci saranno svariati colpi di scena che emozioneranno i telespettatori italiani.

In dettaglio, si assisterà al ritorno di vecchie conoscenze che hanno fatto la storia della soap opera iberica.

Leonor tornerà in occasione del gran finale in programma prima della fine del 2022 su Canale 5. La figlia di Rosina (Sandra Marchena), ormai diventata una famosa scrittrice, tornerà nel vecchio quartiere spagnolo per riabbracciare la sua cara madre. Hildago e suo marito Inigo saranno contentissimi di rivedere la congiunta dopo anni trascorsi in Portogallo.

Tuttavia, il comportamento di Rosina desterà i sospetti di sua figlia. La donna, infatti, non riuscirà a godersi il suo ritorno al 100% in quanto teme che possa scoprire un segreto. Ben presto, i telespettatori scopriranno che i coniugi Mendez hanno dei notevoli problemi finanziari, tanto da arrivare a mendicare e preferire non vedere più Leonor.

Tuttavia, quest’ultima scoprirà molto presto cosa assilla sua madre. La ragazza, appresa la verità, cercherà di aiutare la moglie di Liberto (Jorge Pobes).

Armando e Susana sono diventati ricchi grazie al petrolio

Ma non sarà solo l'arrivo di Leonor a destare la curiosità dei fan di Una vita, in quanto le trame annunciano che Armando e Susana ricompariranno nel quartiere dopo essere rimasti in America a cercare fortuna.

La sarta in pensione e il marito, infatti, ritorneranno ricchissimi grazie ai loro affari con il petrolio. Neanche a dirlo, tutta Acacias 38 accoglierà il ritorno dei due coniugi con entusiasmo.

Cayetana non è deceduta

Ma i colpi di scena non saranno finiti qui visto che nell’ultima puntata si rivedrà Cayetana Sotelo Ruz (Sara Miquel).

Ebbene sì, i telespettatori scopriranno che la figlia di Fabiana non è deceduta in un incendio ma si è rifatta un futuro lontana dalla Spagna. Inoltre, si scoprirà che la dark lady è l’artefice dell’arrivo di Gabriela ad Acacias 38. Vi anticipiamo che Cayetana non si vedrà fisicamente ma si sentirà solo telefonicamente quando farà una chiamata a Gabriela dopo la morte di sua madre Genoveva (Clara Garrido). Sarà in questo frangente che si scoprirà che la donna è tornata nella soap opera per riprendersi tutto quello che le apparteneva prima della disgrazia.