A partire dal 12 settembre tornerà sul piccolo schermo Il Paradiso delle Signore. La soap andrà in onda sempre nella fascia pomeridiana, subito dopo la fine di Oggi è un altro giorno.

La nuova stagione si prospetta ricca di colpi di scena che terranno alta l'attenzione del pubblico.

Le anticipazioni relative alla puntata di debutto della settima stagione svelano che ci saranno grandi novità, in particolar modo per il personaggio di Adelaide. La contessa darà filo da torcere alla sua rivale Flora, arrivando persino a sabotare il grande magazzino.

Il Paradiso, episodio 12 settembre: Adelaide socia del grande magazzino

L'attesa sembra essere ormai finita. Dopo una lunga pausa Il Paradiso delle Signore aprirà i battenti lunedì 12 settembre. Le anticipazioni relative alla prima puntata della stagione preannunciano importanti novità.

Adelaide tornerà più determinata che mai a raggiungere i suoi obiettivi. La donna, pur non essendo un personaggio cattivo, sa essere molto vendicativa. Proprio per questo motivo, nel finale di stagione della scorsa edizione decise di impossessarsi delle quote di Umberto. In questo modo riuscirà ad entrare in società con Vittorio, diventando la nuova coproprietaria de Il Paradiso.

Tuttavia, lo spirito aziendale della contessa sarà ben diverso da quello del suo predecessore, portando non pochi problemi al dottor Conti.

Il Paradiso, puntata 12/9: la contessa vuole farla pagare a Flora

Gli spoiler della puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda il 12 settembre, rivelano che la contessa avrà un piano ben preciso. La donna, del resto, non ha sottratto le quote ad Umberto solo per ripicca nei suoi confronti. L'intento della donna è di farla pagare a Flora, mettendole i bastoni fra le ruote in ogni sua iniziativa.

Adelaide vuole rovinarle la carriera da stilista, e per farlo è pronta a tutto. La zia di Marta non perdonerà certo con facilità la persona che le ha rubato il suo compagno di vita. In questo modo, però, potrebbe creare non pochi problemi all'attività di Vittorio, con il quale ha sempre avuto un rapporto di stima e rispetto reciproci.

Il Paradiso, spoiler 12 settembre: Irene è la nuova capocommessa

Stando alle anticipazioni della puntata de Il Paradiso prevista per il 12 settembre, in atelier ci saranno svariate novità. Essendo Gloria in carcere, il ruolo di capocommessa sarà ricoperto da Irene. Paola, invece, rientrerà dal suo congedo di maternità, riprendendo il suo posto da commessa. La signorina Cipriani sarà pronta ad accogliere due nuove Veneri: Elvira e Clara. Non saranno presenti invece Dora e Nino, entrambi usciti di scena.