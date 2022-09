La soap opera Il Paradiso delle signore, co-prodotta da Rai Fiction e Aurora TV e in onda a partire dalle ore 16:05 circa, è tornata su Rai Uno con le vicende del nuovo capitolo. Le anticipazioni dell’episodio che occuperà il piccolo schermo il 20 settembre, raccontano che la contessa Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina) deluderà il nipote Marco (Moisé Curia) quando lo metterà al corrente del misfatto di cui si è resa ai protagonista ai danni di Gloria Moreau (Lara Komar). Marcello Barbieri (Pietro Masotti), invece, sarà ancora innamorato della sua ex fidanzata Ludovica Brancia di Montalto (Giulia Arena).

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, puntata del 20/09: Stefania accetta le scuse di Gemma, Marcello è diverso

Nella puntata dello sceneggiato giunto alla sua settima stagione e che verrà trasmessa su Rai Uno martedì 20 settembre, Gemma (Gaia Bavaro), dopo aver rimesso piede al grande magazzino milanese e aver avuto il faccia a faccia con Stefania (Grace Ambrose), racconterà a Ezio (Massimo Poggio) e alla madre Veronica (Valentina Bartolo) ciò che si sono dette lei e la sua sorellastra il giorno precedente. In particolare la giovane Colombo, nonostante accetti le scuse di Gemma, continuerà ad avere un atteggiamento freddo nei confronti della stessa.

Nel contempo Marcello, dopo essere tornato dalla Svizzera, dimostrerà di essere cambiato caratterialmente, ma continuerà a provare dei sentimenti nei confronti della sua ex fidanzata Ludovica, pur essendo stato lui a mettere la parola fine alla loro storia d’amore.

Umberto non è sincero con Flora, Marco rimane deluso dalla zia Adelaide

Intanto Roberto (Filippo Scarafia), non rimarrà fermo e, non appena verrà a sapere che Gemma è alla ricerca di un impiego, dopo aver parlato con il direttore Vittorio (Alessandro Tersigni) della questione, farà una proposta di una votazione tra le commesse per decidere se sia giusto riaccogliere la figlia di Veronica nel lussuoso negozio.

Successivamente, Umberto (Roberto Farnesi) non sarà sincero con la fidanzata Flora (Lucrezia Massari), dato che le mentirà sullo stratagemma utilizzato per mettere all’angolo la cognata Adelaide.

A proposito della contessa di Sant’Erasmo, dopo essere stata ricattata dal commendatore Guarnieri, troverà il coraggio di rivelare al nipote Marco che è stata lei a non far ottenere a Gloria il permesso per uscire dal carcere in modo temporaneo: il fidanzato di Stefania non reagirà affatto bene. Per terminare, ci sarà un nuovo incontro tra Vittorio e la new entry Matilde (Chiara Baschetti): tra i due avverranno le presentazioni.