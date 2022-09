Sophie Codegoni e Alessandro Basciano convoleranno a nozze: la influencer milanese ha ricevuto la proposta di nozze sul red carpet di Venezia 79. In un'intervista rilasciata al magazine Chi, in edicola mercoledì 14 settembre, la 22enne ha confidato che non si aspettava quel gesto da parte del suo compagno. Il motivo? Alessandro è sempre stato un tipo diffidente.

Il commento di Codegoni

Mentre la coppia stava sfilando sul red carpet di Venezia, Alessandro Basciano si è inginocchiato e davanti a moltissimi giornalisti e fotografi ha chiesto la mano della sua dolce metà.

In un'intervista al magazine diretto da Signorini, Sophie Codegoni ha confidato che non si sarebbe mai aspettata di ricevere la proposta di matrimonio ad un anno dal fidanzamento. La diretta interessata ha rivelato che lei e Basciano hanno sempre ironizzato sull'anello di fidanzamento, poiché il suo compagno ha sempre detto di volerlo regalare solamente quando era sicuro che ci fosse un futuro per la coppia: "Considerando la sua diffidenza, pensavo ci fossero voluti anni".

La 22enne milanese ha rivelato di non essersi minimamente accorta in quell'istante di cosa stesse accandendo: "Ho sentito Ale che era rimasto indietro. Quando mi sono girata, l'ho visto in ginocchio...". A quel punto Sophie non ha compreso la situazione: "Credevo fosse caduto".

Dopo aver sentito le parole della sua dolce metà, però, Codegoni è scoppiata in lacrime e ha risposto "sì".

Sophie torna al GFVip 7

Nell'intervista Sophie Codegoni ha parlato del momento d'oro che sta vivendo dal punto di vista lavorativo.

Tramite un provino superato a pieni voti, la 22enne ricoprirà il ruolo di "Bonas" nel quiz game Avanti un altro.

Ma non solo, Sophie tornerà al GFVip 7 nel ruolo di conduttrice di Casa Chi. La influencer si è detta felicissima del nuovo ruolo ricevuto da Signorini: "Un sogno che si realizza, perché volevo fare la gavetta e incontrare personaggi famosi".

Lo scorso il ruolo di conduttrice a Casa Chi era ricoperto da Rosalinda Cannavò: l'ex gieffina siciliana ha lasciato il suo posto, perché dovrebbe essere nel cast di Tale e Quale Show, programma condotto su Rai1 da Carlo Conti.

La favola dei 'Basciagoni'

Tornando a Sphie Codegoni e Alessandro Basciano, la loro favola d'amore è iniziata un anno fa circa. I due si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip 6. All'interno del Reality Show, la convivenza "forzata" tra i due è stata caratterizzata da momenti di alti e bassi a causa del carattere impulsivo di entrambi. Lontano dai riflettori, però, la relazione prosegue a gonfie vele tanto che i "Basciagoni" hanno continuato la convivenza.