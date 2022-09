Le anticipazioni della soap Il Paradiso delle Signore avranno come protagonista Maria, sconvolta da una telefonata del padre. La giovane Puglisi, come se non bastasse, sarà ancora criticata aspramente da Flora riguardo i suoi bozzetti degli abiti da sposa.

Attenzione anche a Veronica e a ciò che succederà durante la cena organizzata a casa Colombo per festeggiare la libertà di Gloria. Anche in questo caso, una telefonata sarà determinante per il prosieguo delle trame.

Matilde furiosa con Vittorio: Il Paradiso delle Signore anticipazioni

Nel dettaglio, le anticipazioni Il Paradiso delle Signore hanno visto Matilde partire per Milano.

Vittorio ne è dispiaciuto, ma ha ritrovato il sorriso dopo aver ricevuto una sua lettera. La missiva gli ha anche dato lo spunto giusto per trovare lo slogan adatto alla campagna di sensibilizzazione organizzata dal Comune di Milano per aiutare le vittime del Vajont.

Ed è proprio lo slogan di Conti che il Comune di Milano ha scelto. Quando Matilde lo viene a sapere, si infuria con Vittorio, sentendosi tradita e sfruttata e la rabbia la assale.

Veronica raggelata da una chiamata a casa Colombo

Don Saverio ha avvertito Clara, e la ragazza non sembra aver ascoltato le sue parole. Il prete non ha altra alternativa che dirle di lasciare la canonica. Clara, disperata, si rivolge alle ragazze chiedendo di poter stare nel loro appartamento, ma incontra la ferma opposizione di Irene, che proprio non ne vuole sapere.

Intanto, come raccontano le anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Veronica ha organizzato una cena per festeggiare Gloria, nel tentativo di cacciar via le sue paure di perdere Ezio.

Durante la cena c'è un certo imbarazzo, in fondo Gloria ed Ezio sono ancora sposati e Veronica si sente un'estranea, anche per la presenza di Stefania.

Ma ecco che nel clima formale della cena, uno squillo interrompe il silenzio dei commensali. Veronica va a rispondere ed è raggelata dalla notizia che teme di più: pare che non sia possibile procedere con l'annullamento del matrimonio di Ezio e Gloria.

Maria sconvolta dalla telefonata del padre: anticipazioni Il Paradiso delle Signore

La giovane Puglisi, quando è tornata da Roma, pensava di voltare pagina e avere successo come stilista di abiti da sposa, anche perché Vittorio ne è rimasto incantato, riponendo piena fiducia in lei.

Chi invece non sembra apprezzare per nulla i suoi lavori è Flora, nonostante Paola abbia tentato di mettere una buona parola. Ma i guai di Maria non sono finiti qui.

Infatti, le anticipazioni Il Paradiso delle Signore svelano che Maria riceverà una telefonata da parte di suo padre che la sconvolgerà. Che cosa è successo? Non resta che aspettare i nuovi episodi per scoprirlo.