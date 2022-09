Terminata la quarta puntata del GFVip7, in onda giovedì 29 settembre, Carolina Marconi si è scagliata contro Sonia Bruganelli. Secondo la concorrente italo-venezuelana, l’intervento dell’opinionista in difesa di Giaele De Donà sarebbe stato fuori luogo. Per Carolina, Bruganelli ha parlato in quel modo in quanto non sarebbe a conoscenza di alcuni dettagli sul matrimonio di Giaele e Brad.

Il botta e risposta tra Giaele e Carolina

Per comprendere il commento di Sonia Bruganelli è giusto fare un passo indietro. Nei giorni scorsi, Giaele e Carolina hanno avuto un battibecco.

Nel momento in cui la influencer ha chiesto alla coinquilina il perché della nomination, Carolina ha ammesso di non gradire i suoi modi di fare. Inoltre, Marconi ha sostenuto di non condividere la posizione di Giaele sul “matrimonio aperto”. Senza peli sulla lingua Carolina ha sostenuto che Giaele non sia realmente innamorata di Brad, ma sarebbe solo interessata al suo conto in banca.

Inoltre, la concorrente italo-venezuelana si è detta fiera di essere diversa da Giaele.

Lo sfogo di Marconi

In puntata, Signorini ha trattato l’argomento con le dirette interessate. Mentre Carolina Marconi stava fornendo la sua versione dei fatti, Sonia Bruganelli ha sostenuto che Giaele non deve rendere conto a nessuno.

Nel post-puntata Carolina si è detta in disaccordo con il giudizio dell’opinionista. Secondo la concorrente l’intervento di Bruganelli sarebbe fuori luogo: “Mi ha attaccata senza sapere nulla”. Successivamente la gieffina ha rincarato la dose nei confronti dell’opinionista romana: “Sonia fa risultare che io sono la bigotta della situazione”.

La confidenza inedita di Giaele

Carolina Marconi ha continuato ad attaccare Sonia Bruganelli. Secondo quanto riportato dalla diretta interessata, dopo lo scontro con Giaele, quest’ultima avrebbe raccontato un retroscena inedito suo suo matrimonio. Stando a quanto riferito dalla concorrente italo-venezuelana, la influencer avrebbe spiegato che è lei a volere un matrimonio non convenzionale con Brad: “Se tu fai soffrire una persona non è amore”.

Carolina ha sostenuto che il marito di Giaele non gradirebbe di trascorrere solo sei mesi all’anno con la consorte: “In una confessione è crollata”. A detta della concorrente, la coinquilina avrebbe sostenuto che il marito non sopporterebbe più questa situazione e spesso sarebbe esasperato per la situazione del suo matrimonio. Ma non solo, Marconi ha affermato che esistono dei video che testimoniano la confidenza della coinquilina: “Non voglio che passi che io l’attacco e faccio branco contro di lei”.

Per questo motivo Carolina Marconi ha ritenuto fuori luogo io giudizio di Bruganelli.