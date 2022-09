Per rivedere in onda Terra Amara, i telespettatori di Canale 5 dovranno attendere la fine di novembre. Infatti, la soap turca che ha conquistato gli italiani è attualmente in stand-by dallo scorso 19 settembre, quando i palinsesti Mediaset hanno dato spazio ai consueti programmi autunnali. Il pubblico delle serie che racconta le vicende amorose di Yilmaz e Zuleyha, concentrandosi anche sulle storie collaterali degli altri personaggi, non resterà orfano per lungo tempo. Quando Una Vita giungerà all'epilogo, Terra amara occuperà lo spazio che per anni è stato attribuito alla soap iberica.

E a quel punto, tanti saranno i colpi di scena: non solo matrimoni e nascite regaleranno emozioni ai fan ma anche un omicidio. Hunkar perderà la vita per mano di qualcuno, lasciando Fekeli nello sconforto.

La triste fine di Hunkar Yaman

Nelle prossime puntate di Terra amara, protagoniste assolute saranno le grandi emozioni. Purtroppo non si tratterà solo di passioni declinate al positivo ma i protagonisti della serie vivranno anche dei momenti molto tristi. Seguendo la storyline della soap turca, Hunkar, dopo aver scoperto che Fekeli ha colpito suo marito Adnan per legittima difesa, deciderà di dare finalmente spazio alle sue emozioni vivendo liberamente l'amore per il padrino di Yilmaz rimasto represso per anni, per via delle volontà paterne.

Ci sarà dunque modo per la signora Yaman di recuperare gli anni persi ma purtroppo la gioia non durerà a lungo.

Quando Fekeli e Hunkar decideranno di lasciarsi il passato alle spalle e vivere serenamente gli anni futuri insieme, tanto da pensare alle nozze, un uomo toglierà la vita alla signora Yaman. Fekeli sarà disperato e vivrà nello sconforto per la grossa perdita.

Per ironia della sorte, proprio quando avrà ritrovato il grande amore della sua vita il padrino di Fekeli la perderà di nuovo e stavolta per sempre. Chi è stato a interrompere la felicità della coppia intenta a organizzare il matrimonio? Si tratterà di un personaggio che il pubblico italiano non conosce ancora.

Le new entry a Terra amara

Infatti, a seguito della ripresa della messa in onda delle puntate di Terra amara, saranno tanti i nuovi personaggi che il pubblico conoscerà e non si tratterà solo di personalità positive. Infatti, se in paese arriverà Julide, che farà innamorare di nuovo Sabahattin dopo la fine del suo matrimonio con Sermin, anche l'assassino di Hunkar sarà una new entry. Come reagirà Fekeli? Darà la caccia all'uomo che ha tolto la vita alla sua amata? Per scoprire cosa accadrà non resta che attendere le prossime anticipazioni turche della soap e soprattutto il ritorno della programmazione su Canale 5.