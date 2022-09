La settima stagione della soap opera Il Paradiso delle signore è entrata nel vivo. Nel corso degli episodi in programma dal 26 al 30 settembre 2022, la contessa Adelaide di Sant’Erasmo manifesterà l'intenzione di lasciare il circolo visto che vorrà cedere le sue azioni. Salvatore Amato invece sarà preoccupato a causa dell’amico Marcello Barbieri, quando capirà che gli ha detto una menzogna.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, al 30/09: Salvatore preoccupato per Marcello, Clara viene licenziata

Nelle puntate che verranno trasmesse su Rai 1 da lunedì 26 a venerdì 30 settembre dalle ore 16:05 circa, Salvatore a seguito della partenza di Anna e della madre Agnese potrà contare sul supporto di Armando e Marcello.

A proposito della sarta del paradiso, Vittorio chiederà a Paola di sostituirla in atelier. Il giovane Amato non nasconderà il suo turbamento, non appena scoprirà che in realtà l’ingegnere Basile, un uomo di cui parla tanto Barbieri non esiste: a vuotare il sacco sarà proprio quest’ultimo, arrivando a menzionare la sua mentore.

Nel contempo Irene sarà decisa a cacciare via Clara dal grande magazzino milanese, con la convinzione che non sia adatta per esercitare il ruolo di venere: la capocommessa comunicherà la sua decisione al direttore Vittorio. La nuova commessa del paradiso farà perdere le sue tracce, dopo essere stata licenziata: a intervenire sarà lo zio Don Saverio, chiedendo aiuto a Gemma e invitando Vittorio a dare una seconda opportunità alla fanciulla.

Successivamente al lussuoso negozio di Milano rimetterà piede Alfredo Perico (Gabriele Anagni), una vecchia conoscenza di Irene: quest’ultima rimarrà delusa dal meccanico quando verrà a conoscenza che non è stato sincero con lei. In seguito Armando proporrà ad Alfredo di lavorare al paradiso come magazziniere.

Vittorio vuole acquistare le quote del paradiso di Adelaide, Gemma spera di fare pace con Stefania

Intanto la rivista Paradiso Market in cui sarà mostrata la nuova collezione verrà distribuita nelle edicole di tutta Italia: Umberto e Flora festeggeranno in presenza di Adelaide, che sarà ancora disperata per l’allontanamento dal cognato.

Quest'ultima, dopo aver ammesso di aver sbagliato con il commendatore Guarnieri sfidandolo nel campo degli affari, rivelerà a Matilde di voler cedere le sue quote del paradiso, che Vittorio sarà determinato ad acquistare: per riuscire nel suo intento quest’ultimo si rivolgerà a Umberto. A sorpresa Adelaide accetterà la proposta del direttore Conti, per merito dell’intercessione di Matilde. A proposito quest’ultima sarà decisa a tornare a Belluno per non essere più ricattata dal marito: a cercare di far desistere la new entry ci penseranno Adelaide e Marco. A questo punto Matilde scoprirà quali sono i veri obiettivi di suo marito, dopo aver creduto che le avrebbe fatto riavere i soldi dell’assicurazione a seguito dell’incendio al suo mobilificio.

La contessa di Sant’Erasmo all’ultimo momento cambierà idea sulla cessione delle quote.

Stefania lascerà il capoluogo per presentare il suo libro. Ezio farà sapere a Gloria di essere deciso a farla scagionare, invece Gemma spererà di fare pace con la sorellastra. Non passerà molto per assistere al primo confronto chiarificatore tra Gemma e Marco.