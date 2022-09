Proseguono le anticipazioni di Terra Amara e si concentrano sui disperati tentativi di Yilmaz per riconquistare Mujgan. Come svelano gli spoiler provenienti dalla Turchia, la dottoressa sembrerà non voler far un passo indietro rispetto alla sua decisione di chiudere per sempre con Akkaya, soprattutto quando lui non si presenterà al loro appuntamento. In realtà Yilmaz finirà in carcere dopo una rissa, ma Mujgan non saprà nulla di tutto ciò fino a quando il suo ex fidanzato non si farà appositamente del male con un macchinario della fabbrica tessile per farsi curare da lei.

Yilmaz resta coinvolto in una rissa

Le anticipazioni di Terra amara si concentrano sul rapporto tra Mujgan e Yilmaz. Seguendo la trama della soap turca, Mujgan deciderà di rompere il fidanzamento con Yilmaz quando scoprirà, durante una chiacchierata in ospedale con Nihal, che Zuleyha è la sua ex. Dopo aver restituito l'anello di fidanzamento a Yilmaz, la dottoressa andrà a casa di un'amica per farsi consolare. Lì darà appuntamento a Yilmaz, grazie all'intervento di Sabahattin.

Yilmaz non arriverà mai all'appuntamento perché resterà coinvolto in una rissa. Akkaya, infatti, cederà alle provocazioni di un uomo che farà delle battute volgari sulle sue relazioni con Zuleyha e Mujgan stessa, e finirà per sparargli.

Finito in carcere, Fekeli riuscirà a tirarlo fuori, ma il suo appuntamento con la dottoressa sarà a quel punto saltato.

Il gesto estremo di Yilmaz per incontrare Mujgan

Sentendosi presa in giro per l'ennesima volta, Mujgan all'inizio deciderà di trasferirsi per poi cambiare idea e continuare a lavorare presso l'ospedale del paese, consapevole di non aver fatto nulla di male.

I due ex fidanzati si incontreranno di nuovo, ma Yilmaz non riuscirà a farsi perdonare da Mujgan, la quale gli dirà che per lui ha perfino litigato con il padre. Disperato, il giovane Akkaya farà un gesto estremo e si ferirà di proposito con un macchinario della sua fabbrica tessile per poter andare all'ospedale.

A soccorrere Yilmaz sarà per l'appunto la dottoressa, ma neanche in questo caso il piano di Akkaya andrà a buon fine.

Mujgan non concederà il suo perdono a Yilmaz, ma avrà la possibilità di scoprire in quest'occasione che il giovane non si è presentato all'appuntamento a casa della sua amica in quanto finito in carcere dopo la rissa in cui è rimasto coinvolto. Riuscirà questo nuovo particolare a far tornare la dottoressa sui suoi passi? Per scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate di Terra amara non resta che attendere le prossime anticipazioni turche della soap.