Riparte lunedì 12 settembre 2022 la soap Il Paradiso delle Signore. La settima stagione inedita porterà con sé interessanti novità. Nel corso dei mesi estivi si sono susseguiti sul web spoiler e rumor sulle trame, ma anche sull'arrivo di nuovi personaggi.

Stando alle anticipazioni, rivestirà un ruolo importante la new entry Matilde Frigerio di Sant’Erasmo, moglie di Tancredi (nipote di Adelaide e fratello di Marco). Cosa bisogna aspettarsi da questo nuovo personaggio femminile? Qualche dettaglio lo ha fornito Chiara Baschetti, l'interprete di Matilde.

In una recente intervista l'attrice ha svelato: "Con Vittorio scoccherà subito la scintilla".

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 7, Chiara Baschetti: 'Ci sarà uno sviluppo importante'

Matilde Frigerio di Sant’Erasmo, moglie di Tancredi e cognata di Marco, sarà uno dei nuovi personaggi de Il Paradiso delle signore 7. La new entry si ritroverà ad interagire molto con Vittorio Conti, attualmente separato dalla moglie Marta e single. Dunque, c'è molta curiosità attorno al nuovo personaggio femminile. Ad interpretarla sarà Chiara Baschetti, la quale ha anticipato in un’intervista al settimanale Di Più Tv quale rapporto ci sarà tra Matilde e il direttore del grande magazzino. Nel dettaglio, l'interprete ha dichiarato: "Con Vittorio scoccherà subito la scintilla, un'empatia caratteriale.

Posso anticipare che ci sarà uno sviluppo importante". Dunque, nascerà l'amore tra i due? Potrebbe essere così. In questo modo, la storyline si complicherebbe, poiché la donna sarebbe combattuta tra il sentimento per Conti e la fedeltà al marito da cui, vista l'epoca, non potrà divorziare.

Matilde Frigerio fugge dal marito: Il Paradiso delle signore 7, anticipazioni

Matilde è la consorte di Tancredi, anch'egli un nuovo personaggio in arrivo ne Il Paradiso delle signore 7. La sua storia è quella di una donna in carriera che farà una scelta coraggiosa e rivoluzionaria per gli anni '60. La giovane fuggirà da casa perché delusa dal marito che non la rispetta come lavoratrice.

L'uomo, infatti, la ostacola perché vuole che stia a casa ad occuparsi della famiglia. Emergerà che prima di sposarsi la donna lavorava nel mobilificio di famiglia. Dopo il fallimento dell'azienda per via di un incendio che ha distrutto l'attività, il marito le ha promesso di ricostruire il mobilificio e ridarle il lavoro, ma si trattava di un inganno. Sarà per questi motivo che Matilde lascerà Torino e partirà per Milano dove chiederà ospitalità ad Adelaide.

Spoiler Il Paradiso delle signore, Chiara Baschetti: 'Matilde é un'alleata di Adelaide'

Stando alle anticipazioni, Matilde abbandonerà il marito e andrà ad abitare a Villa Guarnieri, dove attualmente vive soltanto Adelaide. Nelle puntate de Il Paradiso delle signore 7 la new entry inizierà a lavorare insieme alla contessa.

Gli spoiler rivelano che, almeno inizialmente, Matilde sarà un'alleata della nobildonna.

Nel corso delle puntate, però, il loro rapporto cambierà e ci saranno dei risvolti nella vicenda che le riguarda. Dunque, i telespettatori assisteranno ad alcuni colpi di scena che porteranno il personaggio verso un'evoluzione. A tal proposito, nel corso dell'intervista, Chiara Baschetti ha definito Matilde come "una donna forte e determinata che non si fa mettere i piedi in testa", anticipando che "saprà incassare con grazia ma, quando sarà necessario, reagirà".