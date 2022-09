A quattro giorni dall'inizio della settima edizione, nella casa del Grande Fratello Vip sono già emerse le prime antipatie. Antonella, ad esempio, ha ammesso di non sopportare l'atteggiamento da diva di Pamela, e l'ha fatto presente anche nella diretta del 22 settembre. A difesa di Prati, però, sono intervenuti in tanti, e questo è costato a Fiordelisi la prima nomination non eliminatoria della stagione. Anche Cristina ha zittito la giovane influencer dicendole di parlare solo quando è interpellata, e lo stesso ha fatto Alfonso Signorini.

Aggiornamenti sui protagonisti del Grande Fratello Vip

La seconda puntata del Grande Fratello Vip è stata utile per capire le prime antipatie che ci sono tra i concorrenti, soprattutto tra quelli che non fanno nulla per tenerle nascoste.

Quando Alfonso Signorini si stava occupando del "caso Prati" e della sua chiusura nei confronti del resto del gruppo, Antonella ha chiesto la parola e ha detto: "Secondo me lei non è claustrofobica, ma agorafobica. Qui sta recitando e fa la diva".

La ragazza ha dimostrato di non avere peli sulla lingua attaccando in diretta tv uno dei personaggi più forti sia dentro che fuori la casa, tant'è che questo piccolo sfogo le è costato caro.

Fiordelisi è finita in nomination assieme ad Alberto De Pisis a fine serata.

I due, però, non rischiano l'eliminazione perché questi primi voti sono serviti per capire come si schierano gli uomini e le donne dopo pochi giorni di convivenza.

La stoccata in diretta al Grande Fratello Vip

A spingere Antonella ad attaccare così bruscamente Pamela, è stato un gesto che quest'ultima ha compiuto pochi minuti prima.

L'influencer ha spiegato ad Alfonso che non ha gradito che Prati si sia piazzata davanti a lei sul divano mentre veniva trasmessa una clip della serata.

Quando Fiordelisi le ha chiesto perché si è messa in quel punto oscurando la visuale a lei e ad altri vipponi, la showgirl ha risposto: "Amore, non è colpa mia se sei trasparente".

Sono bastate queste poche parole a zittire la napoletana e a scatenare la gioiosa reazione del pubblico in studio, che ha applaudito Pamela facendo intendere di essere totalmente dalla sua parte in questa diatriba.

Le votazioni al Grande Fratello Vip

Quando Signorini ha chiesto alle donne del gruppo di fare il nome della compagna d'avventura che apprezzano meno, in tante hanno fatto quello di Antonella.

Oltre a Pamela, anche Nikita e Cristina hanno nominato Fiordelisi al termine della puntata del Grande Fratello Vip che è andata in onda il 22 settembre.

Mentre Quaranta stava motivando la sua votazione, l'influencer è intervenuta per palesare il suo dispiacere ma è stata zittita un'altra volta.

"Mi lasci parlare?

Non fare la prima donna, stai al tuo posto", ha sbottato l'annunciatrice tv in diretta su Canale 5.

Visto che Antonella continuava ad interrompere Cristina, Alfonso ha preso parola e ha invitato la giovane a rispettare la coinquilina e rimandare il suo commento a dopo.

La ragazza, dunque, ha vissuto una serata difficile e i tanti applausi che il pubblico ha fatto alle persone che lei ha attaccato, sicuramente non l'hanno aiutata.

A salvare la giovane, è il fatto che la nomination che si è beccata non è eliminatoria: l'unica punizione nella quale sono incappati lei e Alberto, è quella di dover dormire per qualche giorno nella "stanza delle bambole", una nuova zona della casa dove tutti gli oggetti sono in miniatura.

Giovedì sera 22 settembre, inoltre, è stato completato il cast di quest'anno: sono entrati in gioco Ciacci, Gegia, Donnamaria, Dal Moro, Goich, Marconi e la già contestata Sofia Giaele De Donà.