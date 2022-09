Cambio programmazione per Mina Settembre 2, la fiction dei record di Rai 1 con protagonista Serena Rossi nei panni dell'assistente sociale più amata del piccolo schermo.

Dopo il boom di ascolti della prima stagione, che ha fatto di Serena Rossi uno dei volti più amati in assoluto della tv di Stato, ecco che stanno per tornare in onda le nuove puntate della seconda stagione.

Il debutto di Mina Settembre, però, non avverrà più il 25 settembre così come era stato annunciato in un primo momento, dato che la Rai ha preferito far slittare l'esordio di una settimana.

Cambio programmazione Mina Settembre 2: slitta il debutto

Nel dettaglio, il cambio programmazione di Mina Settembre 2 riguarderà la messa in onda della prima puntata, inizialmente prevista per domenica 25 settembre 2022.

Alla fine, in casa Rai, hanno scelto di rimandare la serie con Serena Rossi, per evitare di trasmetterla in una fascia oraria differente.

Nel caso in cui fosse andata in onda il 25 settembre, la prima puntata sarebbe cominciata alle 20:35 circa, così da poter poi lasciare spazio in seconda serata allo speciale Porta a Porta dedicato alle elezioni politiche.

Tuttavia, non sarà così, dato che la prima puntata andrà in onda direttamente domenica 2 ottobre in prime time, nella consueta fascia oraria delle 21:30.

Slitta il debutto di Mina Settembre 2 su Rai 1

E, di domenica sera, la fiction con Serena Rossi e Giuseppe Zeno dovrà vedersela contro lo show di Canale 5, Scherzi a parte, condotto da Enrico Papi.

Una sfida che vede fortemente favorita la serie Rai, dato che la puntata d'esordio dello show Mediaset ha ottenuto una media di appena 2 milioni di spettatori, pari ad uno share che si è fermato al 17% circa.

In attesa della messa in onda della prima puntata del 2 ottobre, va segnalato che questa domenica 25 settembre ci sarà comunque un appuntamento speciale con Mina Settembre 2 nel palinsesto della rete ammiraglia.

Il 25 settembre uno speciale su Mina Settembre 2 su Rai 1

Alle 22:30, subito dopo la puntata extra-large dei Soliti Ignoti condotta da Amadeus, ci sarà spazio per uno speciale di dieci minuti sulla fiction con Serena Rossi.

"Aspettando Mina Settembre 2", è il titolo dello speciale che andrà in onda su Rai 1, durante il quale saranno trasmesse le interviste e le dichiarazioni ai vari personaggi del cast, così da poter ricavare qualche nuova anticipazione sulla serie.

Di sicuro, in questo secondo capitolo della fiction, Gelsomina si ritroverà a dover affrontare nuovamente la sua crisi dal punto di vista sentimentale.

Domenico e Claudio sono i due uomini che ruotano nella sua vita e, questa volta, sarà chiamata a prendere una decisione definitiva.