Proseguono i consueti appuntamenti con la soap italiana Il Paradiso delle Signore, giunta alla sua settima stagione e che, dopo il grande successo degli scorsi episodi, continua a regalare nuovi interessanti colpi di scena ai suoi telespettatori. In particolare, nella puntata in onda il 23 settembre su Rai 1 a partire dalle 16:05, i riflettori sono puntati su Stefania e sulla presentazione del suo libro.

La presentazione del libro al Paradiso delle Signore

Durante il prossimo episodio de il Paradiso delle Signore, il grande giorno si avvicina. La presentazione del libro di Stefania può finalmente avere luogo.

Tuttavia, l'organizzazione dell'evento non è stata priva di imprevisti. Vittorio, infatti, ha avuto grandi difficoltà, soprattutto per quanto riguarda la partecipazione della celebre giornalista Gasperini.

Fortunatamente, però, il direttore del magazzino ha scelto di affidarsi alla contessa Adelaide, la quale, per farsi perdonare da suo nipote, accetta di buon grado assicurando il suo supporto. Difatti, grazie alle sue importanti conoscenze, riesce a far sì che la giornalista presenzi all'evento. La conduzione è affidata proprio a Gasperini e, per fortuna, tutto va per il verso giusto. Quasi tutto lo staff del Paradiso va a dare il suo sostegno a Stefania.

Un momento difficile per Matilde

Nel frattempo, Matilde riceve un invito da suo marito Tancredi per presenziare all'evento in suo onore.

Tuttavia, la donna non sa proprio se accettare ed entra profondamente in crisi. Dopo l'evento della presentazione del libro, scoppia in lacrime e si imbatte improvvisamente in Vittorio, il quale cerca di consolarla.

Intanto, invece, Veronica viene a conoscenza di un segreto molto interessante che riguarda sua figlia. Mai avrebbe immaginato che potesse compiere un gesto così di buon cuore.

Clara, infatti, la informa sulla storia di Luigino, un bambino che aveva bisogno di una famiglia adottiva. Proprio Gemma si è fatta in quattro per trovargliela perché, durante il suo periodo trascorso in convento, è riuscita a cambiare profondamente.

Tempo di partenze al Paradiso delle Signore

Nel contempo, Anna riceve una brutta notizia e deve, seppur momentaneamente, lasciare Milano e il Paradiso per dirigersi in America insieme a sua madre.

La signora Amato, purtroppo, deve sottoporsi ad un delicato intervento. Agnese, invece, medita sull'idea di poter raggiungere Tina per darle una mano durante la sua difficile gravidanza. Così, prende la decisione di mettersi sul primo volo per Londra. In questo modo, però, Salvo resta da solo.

Infine, Marcello vede tantissime foto che ritraggono Ludovica insieme alla sua nuova metà, Ferdinando. Tuttavia, non rappresentano alcun ostacolo per lui, poiché è fermamente convinto di poter riconquistare la sua ex fidanzata e non si dà per vinto.