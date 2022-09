Sebbene partecipare agli eventi della Milano Fashion Week sia stato per Natalia Paragoni un momento di crescita dal punto di vista lavorativo, l'influencer ha dovuto fare i conti anche con alcuni problemi legati al forte stress: in particolare ne ha risentito nei giorni scorsi la sua pelle.

A parlare di quanto le accaduto è stessa ex partecipante di Uomini e Donne, la quale sul proprio profilo Instagram si è mostrata con il viso rosso e molto gonfio. La fidanzata di Andrea Zelletta ha ammesso di vivere giorni non facili, in quanto la pelle le fa molto male tanto che sta seguendo una cura a base di cortisone.

All'infiammazione si è poi anche aggiunta l'influenza.

Viso rosso e gonfio per Natalia Paragoni

Dopo aver preso parte a diversi eventi che gravitano intorno alla Milano Fashion Week, l'influencer ha manifestato uno sfogo cutaneo che - seppure risolvibile - è davvero molto fastidioso.

'La mia faccia è totalmente in fiamme', ha ammesso l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, mostrandosi ai suoi follower senza filtri e aggiungendo di avere un po' di febbre per aver indossato le maniche corte all'aperto. 'Sono talmente rossa che appena mi tocco il viso mi brucia e mi crea un fastidio orribile', ha continuato Paragoni, la quale ha collegato il proprio malessere al fatto di essersi dovuta truccare e struccare più volte al girono.

Immediatamente, Natalia ha iniziato delle cure per stare meglio e poi è tornata sui social per rassicurare i propri follower. 'Si sta attenuando il mio rossore, avevo questa specie di infiammazione sul viso', ha proseguito Paragoni, la quale ha ammesso di aver avuto la faccia in fiamme. E in effetti, dalle immagini mostrate dalla giovane, l'occhio appare particolarmente gonfio.

Per questo motivo Natalia che si è rivolta anche a un dermatologo per attenuare il malessere.

Natalia Paragoni, lo stress della pelle dopo la Milano Fashion Week

Infastidita per aver dovuto rimandare un lavoro per via sia del rossore e dell'influenza, Natalia Paragoni ha quindi voluto mostrare anche il lato poco 'fashion' della partecipazione agli eventi mondani.

Lo stress infatti le ha causato un'irritazione non da poco.

Non è la prima volta che Natalia mette in luce i lati meno belli del suo lavoro sui social. Mostrandosi in lacrime, ad esempio, questa estate, Paragoni aveva affermato che la 'concorrenza' le fa vivere male la sua esperienza di influencer.