L'oroscopo della settimana dal 19 al 25 settembre è pronto a rivelare come saranno le prossime giornate. Le stelle riportano un intenso movimento, preannunciando una settimana incandescente. C'è chi dovrà prendere delle decisioni importantissime entro il fine settimana, c'è chi dovrà fare più attenzione alla propria salute e c'è chi avrà un bel colpo di fulmine. Amore, lavoro, soldi, benessere, amicizie e altro ancora, scopriamo le previsioni astrologiche settimanali 19-25 settembre per tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo settimana 19-25 settembre

Ariete - L'Oroscopo della settimana dell'Ariete prevede delle giornate altalenanti. La mattina faticherete ad alzarvi e avrete poche energie da spendere nel lavoro o nello studio. Anche chi bada alla casa o alla famiglia avrà poca voglia di darsi da fare, per questo sarà bene non sovraccaricarsi di compiti e delegare il delegabile. L'amore risulta poco limpido o praticamente assente, stendete un velo pietoso su questo comparto. Soldi in uscita, occhio alle tentazioni culinarie.

Toro - Potreste sentirvi un po' disorientati in questa settimana che sembra mettere a dura prova la vostra pazienza e la vostra attenzione. I più giovani potrebbero gioire davanti a una conoscenza inattesa mentre, le coppie di vecchia data sembrano quasi logorate dalla routine: occorrerà spezzare la monotonia con nuovi progetti e programmi.

In famiglia le discussioni su bollette, soldi, patrimonio, esigenze personali, politica non mancheranno, a ogni modo cercate di riflettere prima di parlare.

Gemelli - Siete un po' cambiati, qualcuno potrebbe aver notato che siete più freddi, distanti e poco socievoli rispetto a un tempo. Il ché è alquanto strano visto che il Gemelli è uno dei segni più estroversi dello zodiaco.

Interrogatevi a fondo: cosa è successo? Sul fronte professionale ed economico potrebbero esserci delle novità inattesa. Nel weekend sarete chiamati a prendere una decisione importante, per cui non agite con superficialità. Chi ha dei figli grandi, avrà modo di rivederli o risentirli.

Cancro - L'oroscopo settimanale del Cancro invita a fare piazza pulita di ciò che è ormai consumato.

Tagliare via i rami secchi, specie di questa stagione, vi sarà di grande aiuto. Le stelle aiutano le relazioni d'amore compatte, specie se c'è dialogo ed equilibrio. Le mattinate saranno cariche di impegni mentre i pomeriggi voleranno via tra spossatezza e confusione mentale. Possibili sogni premonitori. Sarà alta la voglia di superare le proprie capacità ed esplorare nuovi orizzonti, ma occhio agli attacchi di nervosismo.

Ecco l'oroscopo della settimana sino al 25 settembre

Leone - L'oroscopo della settimana del Leone apre le porte a nuove occasioni e intrecci. Potrebbero nascere delle amicizie in ambito lavorativo o scolastico. Colo che sognano il successo o una carriera sfavillante, dovrebbero essere più tenaci e fiduciosi.

Occorre davvero tanto tempo per raggiungere il traguardo, ma vale la pena attendere e lavorare sodo. Chi è in pensione o è disoccupato, non dovrà cedere al pessimismo e all'apatia: datevi nuovi obiettivi da raggiungere!

Vergine - Periodo intrigante, qualcuno potrebbe sorridervi e far scattare la scintilla. Potreste rivangare una persona incontrata durante l'estate oppure ricordare delle giornate vissute intensamente e provare un moto di nostalgia. Settimana di riscatto. Potrebbe arrivare quel pacco che avete ordinato o concludere un affare promettente. Qualcuno è preoccupato per il futuro della famiglia e dell'economia, ma non fasciatevi la testa prima di cadere! I libri vi aiuteranno ad allargare la mente e a scovare delle efficaci soluzioni.

Bilancia - In settimana sarete alle prese con il lavoro, manutenzioni domestiche, problematiche familiari e faccende sentimentali. Forse siete combattuti tra mente e cuore? Prendetevi del tempo per respirare con calma e riflettere con attenzione dove volete essere nei prossimi mesi. Rinnovamento in corso, questo 2022 è stato un anno pieno di cambiamenti. Prendete più a cuore la vostra salute, non strapazzatevi facendo le ore piccole o eccedendo con il cibo spazzatura. Fitness all'aria aperta, nei limiti del possibile s'intende!

Scorpione - Non vi sentite compresi e spesso avete la sensazione che il mondo vi remi contro. Una bella pulizia profonda di ciò che vi soffoca, vi aiuterà a trovare del nuovo spazio su cui emergere.

L'apatia e la noia rischieranno di prendere il sopravvento, per cui reinventatevi e uscite dalla vostra zona di comfort. Visitate un paese vicino al vostro, provate dei nuovi cibi salutari, rinnovate l'abbigliamento oppure fate una capatina dal parrucchiere. Evitate argomenti riguardanti la politica, i soldi e la salute.

Previsioni astrologiche 19-25 settembre 2022

Sagittario - L'oroscopo settimanale del Sagittario vi vede viaggiare al massimo della velocità consentita. Sarete inarrestabili e inavvicinabili. Il vostro fascino non avrà eguali e potrete puntare gli occhi su quella persona che tanto vi intriga. Chi è sentimentalmente impegnato, vorrà provare cose nuove con il partner e questa settimana sarà del tutto favorevole.

Non mancheranno stimoli nella sfera professionale e questo potrebbe condurre a delle nuove entrate. Investimenti o affari in stallo.

Capricorno - Archiviata la fase apatica degli ultimi tempi, ecco che tornerete in carreggiata più tosti che mai. Bando alle polemiche e al vittimismo, non avrete più voglia di navigare in un mare di negatività e tensioni. Ed ecco che le porte giuste potrebbero spalancarsi davanti a voi. Colpi di fulmine in agguato. Prendetevi cura della vostra salute e del benessere mentale: "mens sana in corpore sano".

Acquario - Occhio alle possibili influenze e infiammazioni, sarà una settimana abbastanza stressante. Corpo e mente verranno sottoposti a una dura prova, per cui ritagliatevi dei momenti per meditare o per fare qualcosa che vi aiuti a scaricare lo stress.

"Chi la dura la vince2, per cui coloro che da tempo attendono delle novità, una risposta o un risultato, riusciranno a farcela. In famiglia o con il partner, le discussioni saranno in agguato. Attenzione a domenica, dovrete compiere una scelta importante. Che fatica sbarcare il lunario!

Pesci - L'oroscopo della settimana dei Pesci si presenta interessante sotto certi aspetti. L'amore sarà nell'aria, ma non per tutti. Qualcuno è più introverso e distaccato, per questo fatica a trovare l'anima gemella. E c'è chi non si accontenta ed ha mille pretese sul partner ideale. Chi lavora a contatto con altre persone, sarà maggiormente stressato. Soldi in entrata per i liberi professionisti che finalmente potranno saldare un debito, accendere un mutuo, investire o comprare quella cosa che desiderano da tanto tempo.