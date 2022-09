Da lunedì 12 a venerdì 16 settembre andranno in onda alle 16:05 su Rai 1, le nuove puntate della settimana stagione della soap opera italiana Il Paradiso delle Signore. Entrando nello specifico delle trame, all'atelier milanese ci saranno due nuove veneri: Elvira e Clara. Nel mentre, Adelaide metterà Flora in difficoltà e quindi lavorerà anche lei al Paradiso. Lo scopo della contessa sarà quello di vendicarsi della donna che le ha rubato Umberto Guarnieri. Intanto, Agnese sarà costretta a osare le sue dimissioni, ma poi grazie all'intervento di Vittorio Conti, la donna riavrà il suo lavoro.

Agnese resterà senza lavoro

Nelle puntate in onda questa settimana, riaprirà l'atelier milanese e ci saranno due nuove veneri: Elvira e Clara. Nel mentre, Adelaide entrerà a far parte del grande magazzino perché avrà come scopo quello di mettere Flora in difficoltà, in quanto quest'ultima le ha rubato Umberto.

Inoltre, all'ordine del giorno ci saranno le dimissioni di Agnese, il tutto mentre Umberto e Marco cercheranno di convincere la Contessa a ristabilire un clima sereno all'atelier, ma non ci sarà verso di farla ragionare.

Poco dopo, Agnese resterà quindi senza lavoro, ma poi Vittorio busserà alla sua porta e le speranze della donna si riaccenderanno.

Adelaide comunicherà le dimissioni di Flora

Intanto, dopo l'estate Maria tornerà da Roma e verrà accolta a braccia aperte da Vittorio che avrà grandi progetti per lei.

Allo stesso tempo, Agnese grazie a Conti verrà riammessa a lavoro, però la donna avrà subito un duro confronto con Adelaide. Dunque, il clima del grande magazzino non sarà dei migliori, in questo momento di riapertura, in quanto ci saranno ancora diverse questioni in sospeso tra i vari protagonisti.

Successivamente, Flora capirà di essere lei il problema e quindi vorrà dare le sue dimissioni. Adelaide coglierà l'occasione al volo e comunicherà a sorpresa che Flora avrà dato le dimissioni. Inoltre, la Contessa annuncerà che presto troverà una nuova stilista per l'atelier, ma Umberto sarà di altro parere e cercherà di rovinare i suoi piani.

Umberto minaccerà Adelaide

Poco dopo, Guarnieri minaccerà la Contessa. Infatti, Umberto dirà ad Adelaide che dovrà riassumere Flora, altrimenti dirà a Marco che è lei la causa del permesso rifiutato a Gloria.

Successivamente, Stefania nonostante i tentativi di Adelaide, riuscirà a riabbracciare sua madre. In particolare, Gloria riuscirà ad ottenere il permesso dal carcere grazie all'intervento di Roberto e Vittorio.

Non ci resta che attendere la messa in onda delle nuove puntate, per scoprire ulteriori dettagli sui protagonisti del grande magazzino milanese.