Che Dio ci aiuti 7 torna in onda nel corso del 2023 con la nuova stagione in prima visione assoluta. Le anticipazioni della fiction rivelano che ci saranno un bel po' di novità e cambiamenti, legati in primis al cast di questa settima attesissima stagione.

Per Elena Sofia Ricci, alias l'amatissima Suor Angela, arriverà il momento di dire addio alla serie televisiva di Rai 1 mentre Francesca Chillemi, alias Azzurra, diventerà la nuova protagonista femminile di questa settima stagione.

Suor Angela lascia il convento: anticipazioni Che Dio ci aiuti 7

Nel dettaglio, le prime anticipazioni su Che Dio ci aiuti 7 rivelano che la messa in onda è prevista nel corso della stagione televisiva 2023 ma, intanto, da un po' di settimane sono cominciate già le riprese delle nuove puntate.

Uno dei colpi di scena di questo nuovo capitolo avrà a che fare con l'addio di Suor Angela che, dopo anni di onorata "carriera" all'interno del convento degli Angeli, andrà via uscendo di scena definitivamente dalla fiction.

"A Suor Angela abbiamo fatto fare di tutto, le abbiamo fatto avere anche una crisi vocazionale. Non c'era davvero più niente da raccontare", ha dichiarato Elena Sofia Ricci in una nuova intervista per "Tv Sorrisi e Canzoni".

Di conseguenza, la suora protagonista della fiction lascerà il convento per andare a lavorare insieme alla detenute in un carcere e, a quel punto, le redini della serie passeranno nelle mani di Francesca Chillemi e della sua Azzurra.

Azzurra diventa la nuova protagonista in Che Dio ci aiuti 7

L'attrice ed ex Miss Italia, che quest'anno sarà anche la protagonista di "Viola come il mare" con Can Yaman destinata alla prima serata di Canale 5, ha ammesso di non essere preoccupata più di tanto per questo importante ruolo che si ritroverà ad occupare nella settima stagione di Che Dio ci aiuti.

"Sono cresciuta vedendo Elena Sofia al timone di questa barca e qualcosa ho imparato. Anche Azzurra è cresciuta, ha aperto il suo cuore, ha amato ed è stata amata e ora ha raggiunto una sua maturità", ha ammesso Francesca Chillemi.

Tuttavia quello di Suor Angela non sarà l'unico addio al quale si assisterà nel corso delle nuove puntate della fiction.

Emiliano in crisi: anticipazioni Che Dio ci aiuti 7

In questa settima stagione, infatti, è prevista anche l'uscita di scena di Nico, Monica, Penny, Ginevra ed Erasmo.

Confermata, invece, la presenza dell'attore Pierpaolo Spollon che in Che Dio ci aiuti 7 tornerà a vestire i panni di Emiliano.

In seguito ad una delusione d'amore, Emiliano si trasferirà al convento e deciderà di dire basta all'amore: ma sarà davvero così? Lo scopriremo nel corso delle prossime nuove puntate della fiction di Rai 1.