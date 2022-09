Il palinsesto Rai della stagione autunnale sarà ricco di new entry come Sopravvissuti in onda da lunedì 3 ottobre, ma anche di ritorni attesi, ad esempio quello della seconda stagione di Imma Tataranni, partita martedì 27 settembre. Le anticipazioni Rai autunnali raccontano che da domenica 2 ottobre tornerà Mina Settembre col 2° capitolo della fiction, mentre ci sarà il debutto per Il nostro Generale che ripercorrerà la lotta tra le Brigate Rosse e il Generale dalla Chiesa. Nei prossimi mesi, inoltre, verranno trasmessi degli episodi già andati in onda de Il Commissario Montalbano ma in versione restaurata, nel frattempo ci sarà l'esordio in Rai della fiction Vincenzo Malinconico - Avvocato d'insuccesso.

I telespettatori potranno anche assistere a una versione raccontata in chiave moderna de Il giro del mondo in 80 giorni, mentre gli amanti della docu-fiction non potranno perdersi Arnoldo Mondadori - I libri per cambiare il mondo con Michele Placido nei panni del protagonista.

I ritorni di Mina Settembre e Imma Tataranni

Per Vanessa Scalera e Serena Rossi, rispettivamente le interpreti di Imma Tataranni e Mina Settembre, sarà tempo di incuriosire e appassionare i fan con nuove emozionanti avventure.

La serie ispirata ai romanzi di Mariolina Venezia cambierà programmazione a partire dall'episodio del 29 settembre sino alla puntata del 13 ottobre, passando dal canonico martedì alla prima serata del giovedì su Rai 1.

L'esplosiva assistente sociale Mina, nella seconda stagione che aprirà i battenti domenica 2 ottobre, dovrà fare i conti con l'inaspettata scoperta di avere un fratello avvenuta nella stagione inaugurale.

Le fiction su Arnoldo Mondadori e il Generale Dalla Chiesa

Il prossimo autunno Rai sarà condito anche da una fiction che ripercorrerà le vicende legate alla lotta tra il Generale Dalla Chiesa e le Brigate Rosse nonché da un documentario che illustrerà la storia del successo editoriale di Arnoldo Mondadori.

Venuto a mancare per mano della mafia il 3 ottobre 1982, è probabile che la fiction dedicata a Dalla Chiesa e interpretata da Sergio Castellitto, dal titolo Il Nostro Generale, venga trasmessa nel giorno del quarantesimo anniversario della sua dipartita, sebbene non esistono ancora anticipazioni ufficiali in merito.

Michele Placido, invece, darà il visto ad Arnoldo Mondadori, raccontando una storia imprenditoriale e umana che ha cambiato irrimediabilmente il rapporto tra gli italiani e i libri.

Arnoldo aveva il sogno, all'apparenza utopistico, di portare nelle case italiane la lettura e ciò si è realizzato. La data di messa in onda della docu-fiction non è stata ufficializzata per il momento.