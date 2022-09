Cambio programmazione in casa Rai durante ottobre 2022. Le novità riguarderanno il ritorno in prima serata di due volti amatissimi dal pubblico della tv di Stato.

Trattasi di Lino Guanciale e Serena Rossi, pronti a tornare in onda con le nuove stagioni delle serie televisive che li vedranno protagonisti in prime time.

Spazio anche al ritorno di Milly Carlucci, che tornerà nel sabato sera della rete ammiraglia Rai con il suo show, Ballando con le stelle.

Serena Rossi torna con Mina Settembre 2: cambio programmazione Rai ottobre

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai del prossimo ottobre interesserà in primis la fascia della prima serata, dove di domenica sera ci sarà spazio per la messa in onda delle nuove puntate di Mina Settembre 2.

La serie con protagonisti Serena Rossi, Giuseppe Zeno e Giorgio Pasotti tornerà in onda nella fascia di prima serata.

Inizialmente il debutto era fissato per il 25 settembre, ma per lasciare spazio in seconda serata allo speciale Porta a Porta dedicato alle elezioni politiche 2022, si è preferito far slittare la data d'esordio della fiction.

Così la prima puntata di Mina Settembre 2 andrà in onda domenica 2 ottobre e occuperà la prima serata di Rai 1 per sei settimane, scontrandosi con la nuova stagione di Scherzi a parte trasmessa su Canale 5.

Lino Guanciale sfida il GF Vip: cambio programmazione Rai ottobre

Spazio anche al ritorno di Lino Guanciale, un altro fuoriclasse del piccolo schermo, ormai diventato un volto di punta della serialità di mamma Rai.

Dopo il successo de Il Commissario Ricciardi (di cui è confermata la nuova stagione), Guanciale tornerà a occupare la serata del lunedì di Rai 1.

Dal prossimo 3 ottobre, infatti, sarà il protagonista di Sopravvissuti, una nuova attesissima serie televisiva in sei puntate.

Come è già successo in passato, Lino Guanciale dovrà vedersela con la concorrenza del Grande Fratello Vip 7, il reality show condotto da Alfonso Signorini, che al debutto ha ottenuto un ascolto inferiore alla soglia dei tre milioni di spettatori.

Ballando con le stelle torna al sabato: cambio programmazione Rai ottobre

Cambio programmazione anche al sabato sera, dove da ottobre ci sarà spazio per il ritorno di Milly Carlucci. La conduttrice è confermata con la sua "creatura televisiva", Ballando con le stelle.

L'appuntamento con la prima puntata di questa nuova edizione è in programma per sabato 8 ottobre in prima serata su Rai 1 a partire dalle ore 20:35.

Anche quest'anno per Milly Carlucci la sfida auditel non sarà per niente semplice. Lo show di Rai 1, infatti, dovrà vedersela contro la concorrenza di Tu si que vales, lo show di Canale 5 che porta la firma di Maria De Filippi.

Al debutto Tu si que vales, ha ottenuto subito una media di circa quattro milioni di spettatori, arrivando a toccare picchi del 32% di share.

Lino Guanciale e Serena Rossi sinonimo di successo su Rai 1

Insomma nuove sfide sicuramente non facili dal punto di vista auditel anche se, per quanto riguarda le fiction, "mamma Rai" ha tutte le carte in tavola per riuscire ad avere la meglio.

Sia Serena Rossi che Lino Guanciale sono garanzia di successo e ascolti strepitosi in prime time.

La scorsa stagione di Mina Settembre, ad esempio, ha registrato picchi di circa sette milioni di spettatori su Rai 1, toccando anche il 28% di share.

Stessa sorte per Lino Guanciale, che con il suo commissario Ricciardi ha illuminato la stagione autunnale della tv di Stato con punte superiori ai sei milioni di spettatori. Riuscirà a conquistare il pubblico anche con Sopravvissuti?