Sandro Ferri è apparso l'ultima volta, all'interno di Un posto al sole, nel 2018. Tale personaggio ha subito ben tre recasting, ma il suo volto più iconico è quello del suo ultimo interprete Alessio Chiodini.

Negli ultimi anni, il figlio di Roberto Ferri è stato presente rigorosamente off screen. Il ragazzo è vivo e sta bene ma come tanti altri personaggi che hanno abbandonato il daily drama partenopeo, ma vive perennemente all'estero e non fa mai ritorno. Il giovane rampollo di casa Ferri viene solo menzionato in racconti o telefonate, ma non si presenta mai di persona.

Nell'episodio del 27 settembre, Sandro è stato però menzionato ed è stata data anche una spiegazione alla sua assenza, non del tutto convincente.

Un posto al sole e i personaggi dimenticati

Risulta ovvio che gli attori non possano essere chiamati ogni qualvolta sia richiesta la loro presenza. Alcuni di questi hanno detto per sempre addio alla soap, ma anche qualora ci fosse la loro disponibilità risulterebbe troppo faticoso e dispendioso convocare tutti i parenti di un personaggio ogni volta che risulta gradita una loro presenza. Tali personaggi diventano spesso ingombranti e così si liquida la questione con una telefonata o in alcuni casi ignorandone l'esistenza.

Ci sono casi celebri di personaggi cancellati dalla memoria della soap, come la figlia di Raffaele o i fratelli di Guido, mentre spesso questi vengono confinati all'estero o comunque lontani da Napoli in un limbo perenne da cui fuoriescono attraverso racconti e telefonate che, nel tempo, diventano sempre meno frequenti.

Sandro fa l'attore e vive in America

Nella puntata di Un posto al sole andata in onda martedì 27 settembre, Filippo (Michelangelo Tomaso), preoccupato per le sorti di suo padre, ha confidato a Serena (Miriam Cabdurro) di avere sentito Sandro al telefono.

Sartori ha rivelato che suo fratello attualmente vive in America dove ha continuato la sua carriera di attore teatrale.

L'uomo ha poi aggiunto di avere mentito a Sandro, sulle reali condizioni di suo padre, per evitargli preoccupazioni e soprattutto che mollasse la sua tournée. Il comportamento di Filippo, in realtà, non risulta molto credibile visto che per sua stessa ammissione è preoccupato davvero per la vita di Roberto, ma è lecito pensare che la questione Sandro si chiuda qui e si passi avanti.

Un posto al sole, la carriera di Alessio Chiodini

Attualmente Alessio Chiodini, come il suo alter ego nella soap, è impegnato con il teatro, che lo ha tenuto impegnato a lungo durante gli ultimi anni.

Al momento non ci sono voci o segnali che possano fare anche solo ipotizzare un ritorno di Sandro Ferri, del resto il suo personaggio, tra scontri e riappacificazioni col padre e una tormentata storia d'amore con Claudio, ha avuto il suo epilogo narrativo. Detto questo esiste sempre la possibilità che, un giorno, gli sceneggiatori decidano di farlo tornare scrivendo nuove storie per lui.