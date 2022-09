Da mercoledì 28 settembre Pio e Amedeo fanno ritorno in tv, su Canale 5, in prima serata, con il programma "Emigratis - La resa dei conti", in onda per un totale di quattro serate.

"E’ una serie? E' un docu-reality? Non esiste un termine per definirlo", hanno spiegato i due conduttori foggiani, parlando del programma durante un evento di presentazione a Milano. I due poi hanno proseguito: "Ben vengano le critiche e se arriveranno le affronteremo. In realtà le restrizioni che stanno dando alla comicità sono invenzioni di pochi, la pancia della società vuole vedere altro.

Le critiche le muovono quei pochi che non riescono a esprimersi e si rifugiano nell'accusare gli altri. Tutto è attaccabile".

Dopo Felicissima Sera, Pio e Amedeo tornano in tv

Dopo il programma del duo andato in onda lo scorso anno, "Felicissima Sera", che aveva riscosso un buon successo in termini di audience, adesso Pio e Amedeo ritornano su Canale 5 per quattro serate, a partire da mercoledì prossimo. Stavolta il tema affrontato nel programma è l'eco-sostenibilità, di cui i comici si faranno promotori nei confronti di coloro che incontreranno sulla loro strada.

Nel programma "Emigratis" Pio e Amedeo interpretano due buffi e irriverenti personaggi, "Messicano" e "Bufalone". I due comici, senza mai rinunciare allo spiccato accento foggiano che li contraddistingue, portano in giro per il mondo la loro scoppiettante verve comica, dispensando battute e barzellette sui temi più disparati.

Il successo di Pio e Amedeo, dalla televisione al cinema

Alcuni detrattori considerano Pio e Amedeo come semplici disturbatori, spesso inopportuni con le loro battute ritenute da una parte della critica come eccessive ed irriverenti. Il loro successo di pubblico, comunque è in crescita costante negli ultimi anni.

Pio D'Antini e Amedeo Grieco, entrambi classe 1983, dopo gli esordi in Puglia su Telenorba e un'esperienza in Rai, da ormai 10 anni sono attivi in varie trasmissioni tv Mediaset, ma anche in radio.

Dal 2016 al 2018 hanno raggiunto l'apice del successo con la trasmissione "Emigratis", in onda su Italia 1 (e che appunto da quest'anno passa su Canale 5). Nel 2019 furono anche ospiti sul palco del Festival di Sanremo per uno sketch.

La coppia di attori ha lavorato anche al cinema, il loro ultimo lavoro in tal senso è estato "Belli ciao", film uscito in questo 2022 per la regia di Gennaro Nunziante.