Continua l'appuntamento con Un posto al sole, la soap dell'access prime time di Rai 3. Le anticipazioni relative alla puntata che sarà trasmessa il 28 settembre svelano diverse novità.

La polizia sottoporrà Lara a un intenso interrogatorio per comprendere se sia coinvolta o meno nel tentativo di avvelenamento di Ferri e Marina. Intanto Viola ammetterà di avere non pochi problemi a metabolizzare ciò che le è accaduto.

Nunzio si troverà ancora una volta ad affrontare una situazione difficile con Chiara.

Upas, puntata 28 settembre: la polizia convoca Martinelli

Nel corso della puntata di Upas del 28 settembre si assisterà al ritorno in scena di Lara Martinelli. La donna risulterà essere in cima alla lista dei sospettati, e per questo motivo la polizia deciderà di convocarla per farle delle domande specifiche.

Tuttavia l'ex amante di Ferri durante l'interrogatorio si professerà innocente, dichiarando di essere del tutto estranea ai fatti. La donna, anzi, sembrerà davvero non sapere nulla di tutta questa vicenda. Lara non è certo una brava persona, tuttavia questa volta potrebbe davvero non entrarci nulla. La sua deposizione, però, non convincerà la polizia, che continuerà a ritenerla la principale sospettata.

Upas, episodio del 28/9: Viola non sa come superare la crisi

Nel corso della puntata di Upas del 28 settembre si parlerà anche della vita privata di Viola.

La ragazza, dopo l'attentato che l'ha vista protagonista, non riuscirà a trovare la forza di dimenticare quel che è successo. Nello specifico anche il matrimonio con suo marito Eugenio ne risentirà negativamente, dato che la giovane non riuscirà a tornare a vivere con lui. Stando alle anticipazioni, Viola comprenderà di avere un problema serio e che dovrebbe agire per affrontarlo prima che la situazione possa peggiorare.

I suoi genitori, al contempo, continueranno a sperare che la ragazza possa riappacificarsi quanto prima con il marito o quanto meno ritrovare un po' di serenità.

Nunzio ha problemi con Chiara

Le anticipazioni relative alla puntata di Upas che andrà in onda il 28 settembre rivelano che Nunzio dovrà affrontare nuovi problemi con Chiara.

Il ragazzo non saprà come comportarsi con lei, e questo lo farà andare in crisi. Pertanto si deciderà a chiedere l'aiuto di Rosella, sua fedele amica. Riccardo, però, sembrerà non gradire questa vicinanza fra la sua fidanzata e il giovane Cammarota: Crovi, dunque, dimostrerà ancora una volta di non riuscire a tenere a bada la gelosia.

Tuttavia gli spoiler sono criptici e non anticipano quale possa essere il problema di Chiara che affliggerà il giovane Cammarota.