Quando inizia la nuova stagione di Uomini e donne 2022/2023 su Canale 5? È questa la domanda che si pongono i numerosi fan e spettatori della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, di cui sono già cominciate le nuove registrazioni.

L'appuntamento con il talk show resta confermatissimo nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5 anche se, quest'anno, il debutto slitterà rispetto alle date in cui cominceranno le altre trasmissioni del daytime pomeridiano Mediaset.

Slitta il debutto di Uomini e donne 2022/2023 su Canale 5

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti l'appuntamento con Uomini e donne 2022/23 rivelano che le registrazioni sono già cominciate da qualche settimana.

I protagonisti del trono classico e quelli del trono over sono già rientrati in studio per le riprese delle nuove puntate che popoleranno la fascia del daytime pomeridiano di Canale 5.

Ma quando comincerà ufficialmente l'appuntamento in televisione? Il debutto del talk show di Maria De Filippi non avverrà assieme a quello degli altri programmi che affollano la fascia pomeridiana e mattutina di Canale 5.

Quando va in onda la prima puntata di Uomini e donne 2022/2023 su Canale 5

In tanti, infatti, si aspettavano di vedere la prima puntata di Uomini e donne il 12 settembre su Canale 5 ma, alla fine, non sarà così.

L'appuntamento con il programma di Maria De Filippi, infatti, slitta di una settimana ed è fissato per il prossimo 19 settembre 2022, come annunciato dai promo ufficiali che stanno andando in onda nel daytime Mediaset.

Ancora una settimana di attesa, quindi, per i numerosi fan del programma di Canale 5, i quali attendono con trepidazione di vedere in onda le nuove puntate incentrate sui protagonisti del trono classico e del trono over.

Anticipazioni Uomini e donne: cosa succede nella prima puntata

Ma cosa è successo nel corso delle prime registrazioni di questa edizione di Uomini e donne?

Le anticipazioni sul talk show di Canale 5 rivelano che ci sarà spazio per il ritorno in studio di Gemma Galgani.

La dama torinese, contrariamente alle voci che erano circolate questa estate sul suo conto, non è stata fatta fuori dal programma di Maria De Filippi e tornerà a mettersi in gioco per cercare di trovare la sua anima gemella.

Non mancheranno le battutine da parte di Tina Cipollari che, questa volta, avrà modo di notare che Gemma non si è sottoposta a nessun nuovo intervento di chirurgia nel corso dell'estate.

Spazio anche al rientro in studio della dama Ida Platano che, dopo un'estate da single, svelerà di essere stata ricontattata da Riccardo Guarnieri, il quale avrebbe voluto riallacciare i rapporti con lei. Alla fine, però, non c'è stato verso di riprendere in mano le redini del loro rapporto e in studio non mancherà un nuovo acceso confronto tra i due.

Maria De Filippi leader degli ascolti con Uomini e donne

Un ritorno che non deluderà affatto le aspettative del pubblico e che, sicuramente, saprà dare prestigio al pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset dal punto di vista auditel.

Lo scorso anno, infatti, l'appuntamento con Uomini e donne è stato uno dei più seguiti e apprezzati della fascia pomeridiana, con una media che è arrivata a sfiorare la soglia dei tre milioni di telespettatori in daytime e uno share del 25%.

Tra le puntate più viste ci sono state quelle incentrate sulle scelte dei vari tronisti in carica lo scorso anno, ma anche quelle legate alle vicende della coppia Ida-Riccardo che, sul finale di stagione, hanno appassionato sempre più gli spettatori, fino a toccare punte superiori al 27-28% di share.

Una stagione da record per Maria De Filippi, pronta a tornare in onda da lunedì 19 settembre con la sua seguitissima trasmissione pomeridiana.