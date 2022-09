Al termine delle prime due registrazioni di Uomini e donne 2022/2023 è emersa una sola assenza nel cast. Tra i veterani del Trono Over l'unico a non essere stato riconfermato è Biagio Di Maro. Il napoletano è rimasto a casa dopo un paio d'anni nel parterre maschile e a deciderlo sarebbe stata Maria De Filippi. Infatti si vocifera che la presentatrice avrebbe escluso il cavaliere dalla nuova edizione in seguito ai tanti suoi comportamenti con le dame che non le sarebbero andati a genio.

Aggiornamenti sulle esclusioni a Uomini e Donne

Tra martedì 30 e mercoledì 31 agosto è stato svelato il cast della nuova stagione di Uomini e Donne.

Gli spoiler sulle puntate che sono state registrate hanno chiarito se ci sono stati degli addii degni di nota, soprattutto tra gli storici personaggi del Trono Over.

L'unico a non aver partecipato ai primi due appuntamenti dell'edizione 2022/2023 è Biagio Di Maro. Chi ha assistito alle riprese dei giorni scorsi ha fatto sapere che il napoletano non era in studio e non si mai accennato né ai motivi della sua assenza né a un eventuale ritorno in futuro.

Il cavaliere, dunque, sembrerebbe essere l'unico grande escluso dal parterre della versione senior del dating show del quale è stato protagonista per almeno due anni.

Le ragioni dell'addio a Uomini e Donne

Anche se in studio non si è mai parlato di Biagio e del perché non ci fosse, circolano alcune teorie sulle motivazioni del suo inaspettato addio a Uomini e Donne.

A quanto pare non sarebbe stata una scelta di Di Maro quella di non partecipare alle nuove puntate del dating show: a escludere il napoletano dal cast 2022/2023 del format Mediaset potrebbe essere stata Maria De Filippi in persona.

La conduttrice non avrebbe mai visto di buon occhio il cavaliere, soprattutto dopo averlo visto trattare con poca eleganza molte dame che ha frequentato.

Stanca di vedere tante signore rimanerci male e versare lacrime a causa dei comportamenti di Biagio, la padrona di casa avrebbe scelto di rinunciare a lui nella nuova stagione del Trono Over.

Salvo colpi di scena il partenopeo non dovrebbe più figurare tra i personaggi senior che cercano l'anima gemella davanti alle telecamere di Canale 5.

La strigliata a Ida e Riccardo di Uomini e Donne

Maria De Filippi, però, al rientro dalle vacanze ha fatto di più: oltre a decidere sul futuro in trasmissione di alcuni storici protagonisti del Trono Over, la conduttrice si è esposta sin da subito per mettere in chiaro che nelle nuove puntate di Uomini e Donne non vuole assistere a prese in giro, mancanze di rispetto e soprattutto a conoscenze senza un reale interesse.

Gli spoiler delle registrazioni che ci sono state nei giorni scorsi fanno sapere che la padrona di casa ha rimproverato Riccardo Guarnieri e Ida Platano, dopo aver intuito che le loro nuove frequentazioni potrebbero essere solo un pretesto per continuare a farsi i dispetti.

"Non fate i ragazzini di 15 anni" ha detto la presentatrice alla dama e al cavaliere che sin dall'inizio della nuova stagione del dating show hanno litigato furiosamente e si sono rinfacciati faccende ormai trite e ritrite.