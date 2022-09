Piccolo intoppo per Sangiovanni: il cantante, ex concorrente di Amici, è stato costretto a rimandare il concerto previsto domenica 4 settembre a Cremona. Doveva essere l'ultima tappa del tour estivo quasi sempre sold out, ma un malore non ha permesso al cantautore vicentino di salire sul palco. Forte dolore allo stomaco e conati di vomito: questo il problema di salute che il diciannovenne ha dovuto affrontare, e di cui ha detto di soffrire ormai da un anno e mezzo. La sua equipe ha ritenuto opportuno farlo riposare, ma lunedì 5 settembre verrà recuperato il live e Sangio ha promesso che "sarà ancora meglio del previsto".

Piccolo problema di salute per il cantante vicentino

Ha voluto spiegare in prima persona ai suoi fan cosa è successo. Sangiovanni ha dovuto disertare il palco di quella che doveva essere l'ultima tappa del tour estivo. "Purtroppo soffro di queste fitte allo stomaco ormai da un anno e mezzo" ha detto Sangio nel suo ultimo post Instagram, scusandosi con tutti coloro che lo hanno atteso invano. Il cantautore ha ammesso di aver trascurato questo aspetto della sua salute, dando la colpa a volte allo stress, alla stanchezza e al cibo, ma senza approfondire la questione.

"Ho sentite queste fitte fortissime allo stomaco e sono tornato in camerino" ha proseguito Sangiovanni, spiegando che era pronto per salire sul palco, ma non stava per nulla bene.

L'aiuto dei paramedici e la corsa in farmacia non hanno alleviato il malessere, tanto più che anche i conati di vomito sono sopravvenuti e aumentavano quando si muoveva. Cantare e muoversi sul palco per garantire un buon spettacolo è stato impossibile. "Io sarei salito sul palco anche con il dolore", ha detto il cantante, ma non poteva neanche muoversi.

Sangio: 'Concludiamo in bellezza'

Fortunatamente l'equipe di Sangiovanni è riuscita a spostare il concerto a lunedì 5 settembre, anche per sedare un po' il malcontento di tutti i presenti accorsi e che hanno avuto un preavviso in termini di tempo molto scarso. "Mi sento in colpa per quello che è successo" ha proseguito il giovane, spiegando anche che chi non potrà andare oggi riceverà il rimborso del biglietto.

"Ci vediamo con il doppio dell'energia e chiudiamo in bellezza" ha concluso il giovane

Nel frattempo, a Milano. la sua fidanzata Giulia Stabile sarà sul palco dell'ultima data dello spettacolo di Roberto Bolle. Delusione per i fan della coppia che speravano di vedere Sangio applaudire la ballerina come tante volte ha fatto in quest'estate durante le varie tappe musicali.