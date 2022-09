In un'intervista al Corriere della Sera, Francesco Totti ha raccontato la sua verità sulla fine del matrimonio con Ilary Blasi. Le dichiarazioni dell'ex calciatore, però, stanno spaccando l'opinione pubblica. Secondo Selvaggia Lucarelli, è un peccato che il 45enne da grande calciatore abbia deciso di concludere un capitolo con un clamoroso autogol. A detta della giornalista, Totti sarebbe stato consigliato malissimo.

Le parole dell'ex calciatore

Francesco Totti ha precisato al Corriere della Sera di non essere stato il primo a tradire. A tal proposito il diretto interessato ha rivelato di aver appreso la verità, spiando il telefono dell'ex moglie Blasi.

Inoltre, Totti ha sostenuto che l'ex moglie si sia fatta aiutare nelle varie "scappatelle" dall'amica e parrucchiera Alessia.

Come se non bastasse, il 45enne ha insinuato che Ilary le abbia fatto sparire la collezione di orologi. Nonostante tutto, Francesco Totti si è augurato di riuscire a trovare un accordo con Blasi.

La stoccata di Lucarelli

Selvaggia Lucarelli, giornalista di Domani e giudice di Ballando con le Stelle, ha espresso la sua opinione sull'intervista di Francesco Totti.

La giornalista ha puntato il dito contro l'ex calciatore della Roma: "Un'intervista rancorosa, indiscreta e volgare". A detta di Selvaggia, Totti sarebbe stato consigliato male da chi lo segue nella battaglia legale contro l'ex moglie Blasi.

Nel 2022 non si può pensare che in tribunale vince chi tira fuori più scheletri nell'armadio dell'ex partner.

Lucarelli crede che non funzioni dire che Totti sia stato tradito per primo. Non funziona tirare in ballo la presunta "complice" di Blasi, così come non funziona dire di aver taciuto davanti ai presunti ripetuti tradimenti: "Viene il sospetto che in casa andasse bene così, finché non ti becca Signorini (Alfonso)".

'Finale esilarante'

Nel corso del suo intervento Selvaggia Lucarelli ha rivelato che non crede affatto che in 20 anni di matrimonio, Totti sia stato un marito perfetto. Dunque, la giornalista ritiene che sia stata una mossa azzardata quella di voler passare per la vittima della situazione.

In merito alla voglia di trovare un accordo con l'ex moglie Blasi, Lucarelli ha ironizzato: "Dopo l'intervista immagino che già siano a fare un week end tutti insieme stile Marcuzzi-Facchinetti".

Per la giornalista si tratta di un "finale esilarante".

Infine, la diretta interessata ha lanciato una stoccata a Francesco Totti sul suo atteggiamento: "Che peccato finire una carriera da calciatore con un autogol così". Selvaggia Lucarelli ha ammesso con ironia di rimpiangere i virgolettati del migliore amico di Totti.