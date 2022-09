Viola Bruni risentirà ancora molto degli strascichi della sparatoria che le è quasi costata la vita negli episodi Upas in onda su Rai 3 nella settimana che va dal 19 al 23 settembre. La donna, come si evince dalle anticipazioni, tornerà a insegnare e penserà di aver superato la paura, ma non sarà così visto che il ricordo della morte di Susanna la tormenterà. Nel frattempo Roberto e Marina correranno un grande pericolo a causa di qualcuno che vuole fare loro del male, mentre Niko scatenerà una vera e propria guerra contro Micaela.

Upas, trame 19-23 settembre: Roberto e Marina in pericolo

Le anticipazioni Upas, riguardanti gli episodi in onda dal 19 al 23 settembre, rivelano che a Palazzo Palladini si vivranno nuovi momenti di tensione nel momento in cui Roberto e Marina rischieranno la vita per via di una persona che ce l'ha a morte con loro. Ma di chi si tratterà e per quale motivo vorrà fare loro del male? La situazione si complicherà maggiormente quando a Palazzo arriverà la polizia per fare luce su quanto accaduto alla coppia e scoprire chi sta cercando di ucciderli.

Nel frattempo, nel giorno di San Gennaro, si creerà un momento perfetto per far sì che Michele e Fabiana passino del tempo insieme e Guido ne sarà molto felice.

Intanto Mariella aiuterà Sasà a capire che Sarti, in realtà, non lo ha mai amato, ma qualcuno scambierà il tenero momento di affetto e amicizia per qualcos'altro, equivocando tutta la situazione. Quella persona sarà Castrese e così Mariella cercherà di rimediare immediatamente.

Upas, puntate 19-23 settembre: Viola in crisi

La vicenda legata alla sparatoria messa in atto da Valsano, e che è costata la vita a Susanna, sarà ancora molto presente nelle trame dei nuovi episodi di Un posto al sole, che vedranno Viola Bruni in piena crisi.

La donna cercherà di riprendersi dalla tragedia che l'ha colpita e per tale motivo accetterà di tornare a lavorare come supplente nella scuola frequentata da Bianca. Viola, rientrerà in classe con grande motivazione e con la convinzione di aver superato il trauma, ma non sarà così, visto che sarà nuovamente in preda alla paura e non riuscirà a scacciare via il ricordo della morte di Susanna.

Nel frattempo la polizia continuerà a indagare su ciò che è successo a Roberto e Marina e non escluderà nessuna pista, non avendo indizi certi per giungere a sospettare di qualcuno in particolare. Intanto Raffaele dovrà affrontare una situazione, che lo metterà in una posizione difficile dal punto di vista etico.

Niko scatena una guerra contro Micaela

Niko sarà determinato a portare avanti la sua battaglia legale per impedire a Micaela di fare ancora del male a Jimmy, ma a un certo punto si convincerà ad adottare una linea un po' meno rigida con la ragazza. Tuttavia lei rovinerà tutto compiendo un'azione scorretta che spiazzerà Poggi Junior, e lo porterà a irrigidirsi nuovamente nei suoi confronti e in maniera irreversibile.

Niko infatti, dopo averci pensato un po' su, deciderà di scatenare una guerra contro Micaela. Agendo in tal modo, però, non tutelerà Jimmy, visto che il piccolo inizierà a risentire di tutte le tensioni che sono scoppiate tra i suoi genitori.

Nel frattempo Ornella cercherà di far riavvicinare Viola ed Eugenio, e per riuscirci inviterà il magistrato a cena a casa sua, visto che la figlia ha deciso di stare da lei per il periodo di convalescenza. La dottoressa Bruni riuscirà nel suo intento oppure no? Infine Michele e Fabiana saranno sempre più in sintonia, ma proprio nel momento in cui sembreranno avvicinarsi in maniera definitiva, lei dovrà partire per tornare a Milano.