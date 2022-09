La soap Terra Amara con la puntata 52 di martedì 13 settembre 2022 va in onda su Canale 5 alle 16:30 e può essere vista sia on demand che in replica su Mediaset Infinity. Le anticipazioni del nuovo episodio vedono Demir vincere le elezioni, anche se su di lui ci sono molti sospetti. Tuttavia, suo padre lo invita a non demordere e ad andare avanti per la sua strada. Oltre alla carriera, Demir ha anche ben altro a cui pensare e la voglia di vendicarsi non lo lascerà in pace un attimo.

Nel frattempo, non mancano le conseguenze per quanto accaduto in ospedale ai danni del povero Yilmaz.

Gaffur ha tentato di soffocarlo con un cuscino, per fortuna senza riuscirci. Arriva il tempo della resa dei conti e per lui e Saniye arriva una terribile notizia: sono stati licenziati e dovranno lasciare immediatamente la tenuta.

Terra Amara episodio 52 trama

Demir diventa Presidente della Camera dell’Industria. Anche se ha vinto le elezioni e ora deve ricoprire un ruolo di grande responsabilità, deve fare i conti con i pettegolezzi che circolano sul suo conto. In molti, infatti, pensano che abbia agito con l'inganno.

Quando Demir sta per arrendersi, ecco che interviene il saggio Fekeli, che lo sprona ad andare avanti a testa alta e a non ascoltare le voci di chi prova solo invidia nei suoi confronti.

Niente e nessuno fermerà la sua carriera, questo deve essere il suo mantra.

Sabahattin affronta Demir con coraggio

Nella nuova puntata di Terra Amara si torna a parlare di ciò che è successo in ospedale mentre Yilmaz era sospeso tra la vita e la morte. Gaffur ha tentato di soffocarlo con un cuscino, ma per fortuna il suo gesto sconsiderato non è andato a buon fine.

Di certo, non sarà esente da conseguenze, come si può ben immaginare.

Quando Sabahattin viene a sapere che Gaffur ha tentato di uccidere Yilmaz, capisce che non può essere una sua idea e arriva alla conclusione che, in realtà. sia stato Demir a convincerlo o, peggio ancora, obbligarlo a fare quel che ha fatto. Con grande coraggio, lo affronta.

Ma il peggio deve ancora arrivare.

Sanye e Gaffur cacciati dalla tenuta, anticipazioni di Terra Amara

Ringraziando i medici e la buona sorte, Yilmaz è vivo e sta bene, anche se ha visto la morte ben due volte davanti agli occhi. Gaffur ha provato a togliergli la vita nella sua stanza d'ospedale, un'azione che non può rimanere impunita. Come svelano le anticipazioni di Terra Amara dell'episodio 52, per Gaffur e Saniye arriveranno terribili notizie.

Ebbene, Gaffur e Saniye verranno licenziati in tronco e non solo: dovranno lasciare immediatamente la tenuta. I due, inconsapevoli di cosa li aspetta, decidono di vivere questo tempo come se fosse una vacanza, usando i risparmi che hanno a disposizione. Ma attenzione, perché le loro vite prenderanno una piega tragica tra non molto.