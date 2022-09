Per mesi la loro travagliata relazione ha tenuto banco tra le pagine del Gossip, fino a quando non hanno preso la decisione di dirsi definitivamente addio, ma oggi le cose potrebbero essere cambiate di nuovo: Serena Enardu e Pago avrebbero deciso di dare di nuovo una chance al loro amore. A fare questa rivelazione è la pagina Instagram Pipol Gossip e proprio per via della fonte la notizia acquisisce una consistenza considerevole. Infatti tra i fondatori del portale c'è anche Gabriele Parpiglia, che da anni ha una rapporto di amicizia con Pago, al secolo Pacifico Settembre.

Nuova vicinanza tra l'influencer e il cantante

Serena e Pago potrebbero essere la prova vivente che "certi amori fanno giri immensi e poi ritornano". L'influencer, ex tronista di Uomini e Donne, e il cantautore secondo Pipol Gossip, dopo un lungo periodo di distanza, avrebbe ripreso a frequentarsi. Il ritorno di fiamma potrebbe quindi essere dietro l'angolo, anche se i due diretti interessati al momento restano nel più assoluto silenzio. Né Serena né Pacifico hanno commentato la pillola di gossip: probabilmente, dopo che la loro storia è stata al centro dell'interesse delle pagine di cronaca rosa per anni, preferiscono mantenere la privacy, quanto meno in questi primi momenti che li vedrebbero di nuovo vicino.

"Forse quel sentimento non si è mai spento" ha scritto la pagina Instagram, sottolineando che comunque i rapporti tra i due non si sono mai interrotti in maniera netta. Infatti Pago ha sempre mantenuto un filo comunicativo con il figlio di Enardu, ma adesso si sarebbe aggiunta la voglia di riprovarci da entrambe le parti. "La coppia pare che in queste ultime settimane abbia ripreso a frequentarsi" si legge sul portale.

La storia d'amore di Pago e Serena

"Nessuna condivisione pubblica perché questa volta i due vogliono camminare con i piedi di piombo verso la strada dell’amore. Quello vero", così si conclude il trafiletto dedicato alla coppia e anche se non vi sono scatti social a confermare il riavvicinamento, la fonte pare davvero essere certa della riappacificazione tra Pago e Serena.

Durante la partecipazione a Temptation Island Vip 2 - correva l'ora 2019 - la relazione tra i due si deteriorò a tal punto che al falò di confronto Serena e Pago presero due strade differenti. Strade che si ricongiunsero nella casa del Grande Fratello Vip.

Pago entrò da concorrente e poco dopo Serena entrò a sua volta dichiarandosi di nuovo innamorata del cantautore. L'amore sembrava aver avuto la meglio, ma ancora una volta, spente le telecamere della casa di Cinecittà, tra i due finì di nuovo tutto. Il silenzio sulla coppia è calato fino a oggi, quando Pipol Gossip ha puntato di nuovo i riflettori su Pago e Serena, e chissà che adesso i due non intervengano per spiegare il loro punto di vista.