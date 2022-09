Proseguono le anticipazioni di Terra Amara che vedono come protagonista ancora una volta Gulten. Come rivelano gli spoiler provenienti dalla Turchia la domestica, sebbene sia stata rifiutata da Yilmaz, non ci penserà due volte a fargli scudo con il suo corpo per proteggerlo durante uno scontro con Demir. Quest'ultimo, infatti, per errore colpirà la sorella di Gaffur, che necessiterà di cure mediche. La donna mentirà ai medici non rivelando dello scontro a fuoco tra i due rivali, ma Sabahattin capirà ben presto come sono andati i fatti.

Yilmaz pronto a sfidare Demir

Nelle prossime puntate di Terra amara un nuovo colpo di scena sconvolgerà i telespettatori della soap turca. Infatti, seguendo la trama della serie, Yilmaz verrà incarcerato dopo aver avuto uno scontro con alcuni abitanti del paese. Akkaya reagirà alle provocazioni di un uomo, che insinuerà volgarità sulle sue relazioni con Zuleyha e poi con Mujgan, sparandogli un colpo. Il malpensante verrà operato d'urgenza, mentre Yilmaz verrà condotto in carcere.

Fekeli riuscirà a dimostrare che il giovane ha agito per legittima difesa, ma i problemi per Yilmaz sono appena iniziati, visto che non appena rientrerà in casa avrà la possibilità di leggere l'intervista rilasciata da Zuleyha e Demir alla carta stampata.

In suddetta intervista Zuleyha, sotto ricatto, affermerà che in passato era fidanzata con Yilmaz, ma non appena ha conosciuto Demir ha subito il suo fascino innamorandosene perdutamente. Akkaya, su tutte le furie per ciò che ha letto, andrà a casa del suo rivale.

Gulten ferita da una spalla

L'intenzione di Yilmaz sarà quella di rivelare a Demir che ha acquistato la proprietà di Sermin.

Non appena appresa la notizia, Yaman andrà su tutte le furie e chiederà con toni molti duri al suo nemico di rivendergli la proprietà della sua famiglia, ma naturalmente Yilmaz rifiuterà. A questo punto Demir non si farà scrupoli e punterà una pistola contro Akkayal e quest'ultimo farà lo stesso. A nulla varranno le preghiere di Hunkar e Zuleyha a Demir: l'uomo non sentirà ragioni e vorrà sparare a Yilmaz.

Anche Gulten accorrerà richiamata dalle urla e non ci penserà due volte a fare scudo con il suo corpo all'uomo che ama. Quando Così quando Demir sparerà colpirà proprio la domestica a una spalla, tanto che la ragazza necessiterà di essere trasportata in ospedale. Fortunatamente la giovane si riprenderà velocemente, ma avrà la prontezza di mentire ai medici sul suo incidente, dichiarando che si è ferita maneggiando la pistola del fratello Gaffur. Sabahattin, però, ci metterà davvero poco a capire che in realtà dietro il ferimento di Gulten ci sono Demir e Yilmaz, che nel frattempo si recheranno pentiti al capezzale della giovane domestica.