Le anticipazioni turche riguardanti le ultime puntate di Terra Amara, che andranno in onda prossimamente in prima visione assoluta su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per un bel po' di novità e colpi di scena che non deluderanno affatto le aspettative dei numerosi fan e spettatori.

Occhi puntati in primis sulle vicende di Zuleyha che, nel finale di sempre della soap opera turca, si ritroverà a dover affrontare l'ennesimo dramma che stravolgerà la sua vita e la porterà a soffrire amaramente.

La morte di Demir e Yilmaz: anticipazioni Terra Amara

Nel dettaglio le anticipazioni turche delle ultime puntate di sempre di Terra Amara, trasmesse prossimamente nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5, rivelano che per Zuleyha arriverà il momento di dare una svolta importante alla sua vita, dato che dopo numerosi lutti riuscirà finalmente a trovare un nuovo uomo col quale ipotizzare di costruire un futuro insieme.

Sì, perché la protagonista della soap opera dovrà fare i conti con l'addio di diversi uomini che hanno significato tanto nella sua vita, a partire da Yilmaz che non sarà presente nel cast della stagione finale di Terra Amara.

Finale amaro anche per Demir, che verrà rapito all'interno della sua villa e successivamente ritrovato senza vita.

Zuleyha ritrova l'amore con Hakan: anticipazioni Terra Amara ultime puntate

Per Zuleyha la svolta arriverà grazie ad Hakan, un nuovo ricco imprenditore che entrerà a far parte della Yaman Holding e che col passare del tempo riuscirà a conquistare la fiducia della donna.

Le anticipazioni turche riguardanti le ultime puntate di Terra Amara rivelano che i due si renderanno conto di essere fatti per stare insieme, motivo per il quale sarà Hakan a prendere in mano le redini della situazione.

L'uomo, infatti, deciderà di chiedere a Zuleyha di diventare sua moglie, e in questo modo provare a costruire insieme la loro vita e la loro famiglia.

Un passo importante per la donna che, finalmente, potrebbe ritrovarsi a mettere una pietra sopra al suo passato sentimentale tormentato e ritrovare il sorriso al fianco di Hakan.

La morte di Hakan devasta Zuleyha: anticipazioni turche Terra Amara ultime puntate

Eppure quello che sembrerà essere un finale felice, si trasformerà nell'ennesima tragedia inaspettata. Le anticipazioni turche delle ultime puntate di Terra Amara rivelano che Hakan verrà ucciso.

L'artefice di questo brutale omicidio sarà Betul, che in collaborazione con Abdulkadir avrà intenzione di togliere la vita a Zuleyha, ma alla fine colpirà Hakan.

Per l'imprenditore non ci sarà nulla da fare: la sua morte lascerà Zuleyha nel vortice della disperazione assoluta dato che, nel giro di pochi minuti, il sogno e il progetto di una vita insieme verrà completamente demolito.

Volano gli ascolti di Terra Amara nel daytime di Canale 5

Un finale amaro per la protagonista femminile di questa ennesima soap opera di successo in onda su Canale 5, che sta riscuotendo ottimi ascolti nella fascia del primo pomeriggio.

La media di spettatori, infatti, risulta essere costantemente vicina ai due milioni di spettatori con picchi che hanno raggiunto anche il 26% in daytime.

Un vero trionfo per Terra Amara, che grazie a questi ascolti ha spesse volte ottenuto l'ascolto più alto (in termini di share) della giornata di Canale 5 in piena estate.

Dal 19 settembre, però, la soap opera verrà momentaneamente sospesa dal palinsesto per lasciare spazio alle nuove puntate di Un altro domani, ma dovrebbe tornare nel corso della stagione autunnale nella prima parte del pomeriggio di Canale 5.