Drammatici momenti si vivranno in occasione delle nuove puntate di Terra Amara, la popolare soap opera che ha appassionato i fan in questa estate italiana. Le anticipazioni turche rivelano che Yilmaz Akkaya finirà nuovamente in carcere quando rimarrà coinvolto in una sparatoria.

Terra Amara, nuove puntate: tutta Cukurova scopre che Zuleyha e Yilmaz hanno avuto una storia

Le trame di Terra Amara, riguardanti le nuove puntate che saranno trasmesse prossimamente sui teleschermi nazionali annunciano brutte notizie per Yilmaz.

Tutto inizierà quando la dottoressa Hekimoglu apprenderà che il suo amato aveva avuto una relazione con Zuleyha.

Un particolare di cui la donna non era stata messa al corrente e per questo deciderà di troncare il fidanzamento con Akkaya. Nel frattempo, tutta Cukurova inizierà a spettegolare sulla passata storia tra i due protagonisti quando una donna metterà in giro tale voce dopo essere stata soccorsa da Mujgan. Ovviamente, il parlottìo arriverà alle orecchie di Demir, che ne apparirà molto turbato. Il giovane Yaman aggredirà Cengaver e minaccerà di cacciarlo dalla loro impresa dopo aver sospettato di Nihal.

Il protagonista ferisce un uomo durante una rissa

Nelle puntate turche di Terra Amara, Yilmaz cercherà di riconquistare la fiducia di Mujgan, nonostante sia al corrente di tutte le indiscrezioni sul suo conto.

Nel frattempo, Hekimoglu si recherà ad Ankara presso una vecchia amica. Qui, la donna accetterà di incontrare Akkaya grazie all'aiuto del dottor Sabahattin. Ma ecco arrivare il colpo di scena: l'ex fidanzato di Zuleyha non potrà raggiungerla visto che rimarrà coinvolto in delle provocazioni da parte di alcuni uomini, che lo accuseranno di essere andato a letto sia con Altun che con Mujgan.

Parole, che scateneranno l'ira di Yilmaz, il quale non esiterà a spaccare una bottiglia di vetro su uno dei malviventi, scatenando così una rissa.

Tuttavia, gli animi si surriscalderanno ancora di più quando il protagonista risponderà al fuoco dopo che uno del gruppo gli punterà contro una pistola. Alla fine, il figlioccio di Fekeli finirà per ferire un malcapitato.

Akkaya viene arrestato dalla guardia civile

L'uomo ferito verrà trasportato in clinica, dove verrà sottoposto ad una delicata operazione. Purtroppo le sue condizioni rimarranno molto gravi dopo ore di intervento. Per questo motivo, Akkaya verrà trasportato in carcere dopo essere stato arrestato dalla guardia civile. Fekeli e Cigerci, a questo punto, cercheranno subito di trovare un modo per farlo uscire di lì.

Nel frattempo, Mujgan crederà di essere stata piantata in asso da Yilmaz, essendo all'oscuro del suo arresto.